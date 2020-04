È ufficiale: Sam Raimi dirigerà Doctor Strange 2

È la conferma di una notizia data ormai per assodata: Sam Raimi dirigerà Doctor Strange 2. Le voci giravano già da qualche mese, ma era una cosa data quasi per certa. Ora siamo qui per darvi la conferma ufficiale. Raimi non è nuovo al genere supereroistico, avendo avuto già a che fare con la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire. È passato molto tempo da allora, è molte cose sono cambiate nei lungometraggi dei supereroi.

Sam Raimi e Doctor Strange 2

“Amavo Doctor Strange da bambino, ma è venuto sempre dopo Spider-Man e Batman per me. Probabilmente era nella classifica dei miei cinque supereroi preferiti. Era così originale, ma quando abbiamo avuto quel momento in Spider-Man 2 non avevo idea che avrebbero fatto un film su Doctor Strange, quindi è davvero divertente per me che ci sia quella battuta nel film. Devo dire che avrei voluto avere la vista così lunga da sapere che un giorno sarei stato coinvolto nel progetto.“

Sam Raimi fa riferimento ad una scena di Spider-Man 2, dove un impiegato (interpretato da Ted Raimi, fratello del regista) del Daily Bugle suggerisce di nominare il Dottor Octavius (Doctor Octopus) come Doctor Strange. J. Jonah Jameson lo avvisa che il nome è già stato preso. Una coincidenza che ha dell’incredibile.

Sam Raimi ha esordito nel mondo del cinema con La Casa (The Evil Dead, 1981), film horror che ha dato vita a due remake (di cui uno affrontato dallo stesso regista) e un sequel (L’armata delle tenebre, 1993). La sua iconica tecnica di regia, che comprende un montaggio velocizzato in point of view, è stata riutilizzata per mostrare il lanciaragnatele più famoso del mondo mentre si lancia fra i grattacieli di New York. Spider-Man (2002) è uno di quei film che è servito alla Marvel per “farsi le ossa” ed entrare in contatto con il pubblico. Senza Sam Raimi non avremmo avuto il Marvel Cinematic Universe. È giusto dargli un’altra opportunità di regia, soprattutto per un personaggio “visionario” come Dr. Strange.