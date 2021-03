Eagle Pictures annuncia le uscite digitali per marzo 2021

Eagle Pictures annuncia l’arrivo in streaming di molti titoli interessanti per marzo 2021: film per tutti i gusti. E che arrivano su molte diverse piattaforme di streaming, per godersi al meglio il film sulla vostra smart TV o sul PC. Sono cinque i titoli che non potete perdervi.

Le novità Eagle Pictures in uscita a marzo 2021

Già uscito per l’acquisto digitale il 3 marzo il nuovo film del regista giapponese Takashi Miike: L’Ultimo Yakuza. Il regista culto di Yattaman e 13 Assassini torna dietro la macchina da presa per raccontare la storia di Leo, un pugile che si immischia in un giro di droga cercando di salvare una ragazza di nome Monica. I loro destini si intrecciano con quelli di poliziotti corrotti, Yakuza e persino le Triadi Cinesi. Una notte che i protagonisti non potranno dimenticare: sparatoria, fughe, colpi di spada.

Il titolo è già disponibile per l’acquisto, dal 18 arriva in noleggio su Apple TV, Infinity, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision e Prime Video.

Valentine – The Dark Angel racconta invece di universo dei supereroi al femminile unico: “dove Kick-Ass incontra Wonder Woman”. Srimaya, che lavora come cameriera in un caffè, ma sogna di mollare tutto per diventare un’attrice. Una svolta nella sua vita: diventa Valentine, l’eroina mascherata che la città stava aspettando da tempo.

Dal 3 marzo per l’acquisto e dal 10 per il noleggio su Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision, Prime Video e Infinity.

Due commedie in arrivo in streaming

Amore a Seconda Vista invece è una commedia romantica firmata Hugo Gélin, il regista di Famiglia all’improvviso. Raphael è convinto di avere tutto nella vita: una bella casa, un buon lavoro come scrittore di best seller, un amico fidato con cui giocare a ping pong e Olivia, sua moglie da 10 anni, con la quale è stato amore a prima vista. Una mattina però si sveglia in un mondo parallelo, dove tutto questo è ribaltato. Ora deve far innamorare sua moglie di lui per la seconda volta.

Dal 18 marzo per l’acquisto digitale su Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision e Prime Video.

Arriva un’altra commedia francese, Il Club dei Divorziati di Michaël Youn. Ben è ancora innamorato della moglie, ma finisce ad abitare con l’amico divorziato Patrick quando scopre il tradimento di lei. Ben presto, insieme ad altri divorziati, i due amici daranno vita a un vero e proprio club di divorziati, con tutte le sue regole da seguire.

Arriva il 18 marzo per l’acquisto digitale su Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision e Prime Video.

The Outpost, il war movie di Eagle Pictures in arrivo a marzo

Infine, arriva The Outpost, di Rod Lurie con Scott Eastwood e Caleb Landry Jones. Interpretano i sergenti scelti Clinton Romesha e Ty Michael Carter, che per il loro valore a Kamdesh hanno ricevuto da Barack Obama le Medaglie d’onore. Al centro del film l’eroico racconto di 54 soldati americani attaccati dai guerriglieri talebani. Nel cast del film anche Orlando Bloom, Jack Kesy, Milo Gibson, Jacob Scipio, Taylor John Smith e, in un cameo, alcuni soldati che hanno realmente combattuto nell’avamposto Keating.

Arriva il 24 marzo per l’acquisto digitale su Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision e Prime Video.

Trovate anche altri film e maggiori informazioni sul sito di Eagle Pictures. Se volete una panoramica sui vari siti per lo streaming, per scegliere quello che fa per voi, date un’occhiata alla nostra guida.