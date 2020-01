Eagle Pictures: le novità in home video di febbraio

In un recente comunicato stampa, Eagle Pictures ha rivelato tutti i film che usciranno in versione home video a febbraio 2020. Scopriamoli assieme:

Partiamo con due film horror unici nel loro genere: La casa 2, con la regia di Sam Raimi (Spider-Man, La casa, L’armata delle Tenebre), e Scary Stories to Tell in the Dark, diretto dal regista norvegese André Øvredal, e scritto e prodotto dal Premio Oscar Guillermo Del Toro.

De La casa 2, con Bruce Campbell nei panni di Ash Williams, il 12 febbraio uscirà un imperdibile box set composto da un Blu-ray 4K e un Blu-ray HD. Scary Stories to Tell in the Dark sarà invece disponibile sia in DVD, sia in una versione combo che comprende DVD e Blu-Ray. Questo film è ispirato all’omonima serie di libri per ragazzi dello scrittore Alvin Schwartz.

Non solo film horror

Sempre il 12 febbraio è la volta di Tutto il mio folle amore, diretto dal Premio Oscar Gabriele Salvatores. Questo road movie è tratto dal libro Se ti abbraccio non avere paura di Fulvio Ervas sul viaggio in Sud America intrapreso da un padre e del proprio figlio autistico. Anche Tutto il mio folle amore, così come Scary Stories to Tell in the Dark, sarà disponibile sia in DVD che in versione combo (Blu-ray + DVD). Nel cast troviamo Claudio Santamaria (Willy), Valeria Golino (Elena), Diego Abatantuono (Mario) e Giulio Pranno (Vincent).

Il 20 febbraio uscirà inoltre la versione home video delle avventure animate della famiglia Addams. Con Morticia, Gomez, Mercoledì, lo zio Fester, il maggiordomo Lurch e il cugino Itt, il divertimento è garantito. Le voci sono quelle di Virginia Raffaele (Morticia), Pino Insegno (Gomez), Raoul Bova (zio Fester) e Loredana Bertè (nonna Addams).

Le avventure della famiglia Addams saranno disponibili in DVD, combo Blu-ray + DVD e combo 4K (Blu-ray 4K + Blu-ray HD). Ognuna di queste versioni comprenderà inoltre un booklet Gioca&Colora pensato per gli spettatori più piccoli.

Tra horror, divertimento e forti emozioni, ce n’è davvero per tutti i gusti.