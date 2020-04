Warner Bros. ha pubblicato il logo ufficiale del film Dune di Denis Villeneuve che si presenta molto stilizzato ed utilizza la stessa forma per tutte e quattro le diverse lettere nel titolo. Il logo è stato svelato lo stesso giorno in cui Warner Bros. ha rivelato la prima foto di Timothee Chalamet nel ruolo di Paul Atreides nel film.

In un’intervista rilasciata lo scorso dicembre, Oscar Isaac ha affermato che il film non sarà per i deboli di cuore. Ha inoltre notato quanto Villeneuve sia adatto allo sviluppo della storia: “Non riuscivo a immaginare nessuno più adatto al tono dei romanzi originali di Frank Herbert di Denis”, ha ammesso. Per poi aggiungere: “Ci sono alcune cose che sono – per mancanza di una parola migliore – da incubo. C’è proprio questo tipo di elemento brutale. È scioccante. Spaventoso. È molto viscerale”.

Dune si basa sul romanzo di fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965. Si tratta esattamente del primo di sei libri ritenuti un vero e proprio capolavoro del genere fantascientifico. Cresce intanto l’attesa per questo nuovo adattamento di Denis Villeneuve, che vede nel progetto un cast di alto livello. Oltre a Timothée Chalamet ci saranno da Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling. Insieme a Oscar Isaac, Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin e Javier Bardem.

L’uscita di Dune è fissata per il 18 dicembre 2020

Il regista dello show, Dennis Villeneuve, ha dichiarato: “Dune è stato fatto da persone da tutto il mondo. Molte di queste persone sono come una famiglia per me e sono nei miei pensieri”. Per poi concludere: “Non vedo l’ora di far vedere quanto impegno hanno messo tutti”. Ad oggi l’uscita di Dune resta fissata al 18 dicembre 2020. Ricordiamo che la casa editrice Gale Force Nine ha annunicato la ristampa del gioco da tavolo di Dune durante l’ultima edizione del GAMA Trade Show.