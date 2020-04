Ecco l’Awesome Mix completo pubblicato da James Gunn

Il franchise de I Guardiani della Galassia è noto tanto per le storie dei suoi personaggi quanto per le sue colonne sonore. Il regista James Gunn ha di recente messo insieme le colonne sonore per i suoi film, che includono principalmente successi degli anni ’60, ’70. Gunn ha inoltre svelato l’Awesome Mix di Meredith Quill, una playlist di Spotify che include tutte le canzoni che ha preso in considerazione per i suoi show, inclusi i primi due film sui Guardiani della Galassia.

Un tweet del regista ha annunciato infatti la playlist. “Parte dell’elenco principale delle canzoni preferite di Meredith Quill che ho preso in considerazione per le colonne sonore di Guardiani della Galassia Vol. 1. e 2.”. Per poi aggiungere: “Non prometto che non li userò nei film futuri, ma potremmo tutti usarli per portare un po’ di gioia durante il nostro periodo di quarantena”.

Di seguito il tweet postato dal regista:

Part of the master list of Meredith Quill’s favorite songs I considered for the soundtracks of Guardians of the Galaxy Vol’s 1 & 2. I’m not promising I won’t use these in future films, but we could all use some joyousness during our time in quarantine. ❤️ https://t.co/ofiKPXqGN4 — James Gunn (@JamesGunn) April 20, 2020

James Gunn parla di Dave Bautista

Di recente il regista, in risposta ad alcuni fan su Twitter, ha svelato di aver dovuto insistere molto per poter avere Dave Bautista nel cast del film Guardiani della Galassia. L’attore non era infatti particolarmente preso in considerazione dai produttori per la scarsa esperienza nella recitazione. James Gunn ha quindi spiegato che c’è stato un vero e proprio braccio di ferro per portarlo nello show. “Ho dovuto lottare per lui ed è stata la lotta più meritevole che abbia mai affrontata. Ti voglio bene e mi manchi Dave Bautista”, ha scritto. Prima che a Dave Bautista, il ruolo di Drax il distruttore era stato offerto a Jason Momoa, che rifiutò a quanto pare per motivi economici.

Scritto e diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha ancora fissato una data di uscita ufficiale. Le riprese del film dovrebbero partire a Febbraio 2021. Torneranno nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff e Karen Gillan. Vin Diesel e Bradley Cooper che offriranno ancora le loro voci. Nel film è atteso anche Chris Hemsworth nei panni di Thor.