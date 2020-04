Eddie Murphy torna alla stand-up per beneficenza

L’attore Eddie Murphy, dopo il suo ritorno sulle scene con il biopic Dolemite Is My Name, è pronto per una serie di stand-up special. Secondo indiscrezioni l’attore, che ha già confermato l’intenzione di tornare sul palco di fronte a un pubblico per uno special comedy, potrebbe anticipare i tempi. La decisione sarebbe arrivata per uno scopo nobile: un evento di beneficenza nel corso del quale dovrebbe eseguire un set all’interno di un gruppo composto da nomi importanti del settore. Parliamo di Adam Sandler, Chris Rock, Kevin Hart, Tiffany Haddish e Billy Crystal.

Il Feeding America Comedy Festival vedrà le esibizioni dei comici dalla propria abitazione. L’evento, la cui durata dovrebbe essere di tre ore, verrà trasmesso sulle piattaforme dell’Allen Media Group il 9 maggio prossimo. Gli altri comici che prenderanno parte all’evento saranno Marc Maron, Jon Lovitz, Brad Garrett, Marlon Wayans, Howie Mandel, Taraji P. Henson. Oltre a Louie Anderson, Margaret Cho, Kenan Thompson, Caroline Rhea, Billy Gardell, Tim Meadows, Jamie Kennedy, Bill Engvall. Infine ci saranno anche Sheryl Underwood e lo stesso Allen.

Byron Allen parla dell’evento

Byron Allen ha lasciato alcune dichiarazioni sull’iniziativa: “In partnership con Feeding America, i miei amici comici e tutti noi all’Allen Media Group siamo felici di annunciare questo evento in streaming mondiale il prossimo 9 maggio”. E ha inoltre aggiunto: “La risata è spesso la miglior medicina e noi siamo estremamente motivati nello spostare l’attenzione sui problemi legati all’approvvigionamento di cibo, fornendo così un sostegno alle famiglie le cui finanze sono state duramente colpite dalla pandemia del COVID-19”.

Ricordiamo che Dolemite Is My Name è un film del 2019 diretto da Craig Brewer, con protagonista Eddie Murphy nel ruolo di Rudy Ray Moore. Intrattenitore noto per essere stato il creatore e interprete del personaggio di Dolemite, protagonista di una popolare serie di film blaxploitation a partire dagli anni settanta. La pellicola è dedicata a Charlie Murphy, fratello maggiore di Eddie, deceduto nel 2017.