Edgar Wright dirigerà un film su robot e sentimenti

Il regista Edgar Wright tornerà dietro la macchina da presa per Set My Heart to Five. Parliamo di un film sci-fi tratto dall’omonimo romanzo e sarà realizzato da Focus Features, Working Title Films e Complete Fiction Pictures. Il libro , scritto da Simon Stephenson, verrà messo in vendita il 28 maggio. La storia di Set My Heart to Five è incentrata su un robot alle prese con un risveglio emotivo. Gli eventi saranno ambientati nel 2054 e racconteranno di Jared e altri androidi che tentano di convincere gli esseri umani a concedere loro di poter provare sentimenti. Jared inizia così una missione che lo porta attraverso la West Coast con l’obiettivo di scrivere la sceneggiatura di un film capace di cambiare il mondo. Al momento non sono ancora stati scelti i protagonisti del progetto.

Edgar Wright impegnato in Last Night in Soho

Edgar Howard Wright è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico. È noto per aver diretto e collaborato alla sceneggiatura della Trilogia del Cornetto insieme a Simon Pegg. Nel 2017 Wright ha distribuito la sua commedia d’azione Baby Driver – Il genio della fuga, con Ansel Elgort, Kevin Spacey e Jamie Foxx. Wright ha espresso l’interesse di realizzare un seguito. Il nuovo progetto di Wright è Last Night in Soho, un film horror psicologico ispirato a pellicole come A Venezia… un dicembre rosso shocking e Repulsione, che vedrà nel cast Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie e Matt Smith.

Per quanto riguarda Last Night in Soho la pellicola dovrebbe arrivare nelle sale americane il prossimo 8 ottobre. Nel cast del film figurano Anya Taylor-Joy, Terence Stamp, Diana Rigg, Matt Smith e Thomasin McKenzie. Il regista britannico ha descritto il film come un thriller che si ispira alle atmosfere di A Venezia… un dicembre rosso shocking (Don’t Look Now) di Nicolas Roeg e Repulsione di Roman Polanski.