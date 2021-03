Edie Falco sarà Hillary Clinton in Impeachment: American Crime Story...

La stagione sarà basata sul libro di Jeffrey Toobin "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President"

“Impeachment: American Crime Story” ha trovato la sua Hillary Clinton nell’attrice vincitrice di un Emmy Award Edie Falco. È l’ultima star di alto profilo ad unirsi alla serie, che descriverà dettagliatamente gli eventi che circondano l’impeachment del presidente Bill Clinton. In precedenza è stato annunciato che Beanie Feldstein interpreterà Monica Lewinsky, con Clive Owen come Bill Clinton. Oltre a Sarah Paulson come Linda Tripp, Margo Martindale come Lucianne Goldberg e Annaleigh Ashford come Paula Jones. Inoltre, Billy Eichner interpreterà Matt Drudge, mentre Betty Gilpin interpreterà Ann Coulter.

Edie Falco è stata nominata per 14 volte agli Emmy



La stagione si basa sul libro di Jeffrey Toobin “A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President”. Edie Falco è meglio conosciuta per i suoi ruoli negli spettacoli acclamati dalla critica “I Soprano” e “L’infermiera Jackie”, entrambi vincitori di Emmy. È stata nominata per 14 volte agli Emmy in generale, più recentemente per il suo ruolo da protagonista in “Law & Order: True Crime”. È anche stata candidata per 11 volte ai Golden Globe, vincendo due di questi premi durante il suo periodo in “I Soprano”. Gli altri ruoli televisivi di Falco includono la recitazione nel dramma poliziesco della CBS “Tommy” e apparizioni in programmi come “Oz”, “30 Rock” e “Homicide: Life on the Street”. Apparirà anche nei prossimi sequel del film “Avatar” di James Cameron.

Il terzo capitolo di “American Crime Story” sarà scritto da Sarah Burgess, che sarà anche produttrice esecutiva insieme a Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk. Oltre a Larry Karaszewski, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall, Hannah Fidell e Paulson. Lewinsky servirà come produttore insieme a Feldstein, Henrietta Conrad e Jemima Khan. Touchstone Television e FX Productions produrranno. Inizialmente doveva essere trasmesso nel settembre 2020, ma la produzione è stata posticipata prima dello scoppio della pandemia COVID-19. La stagione attualmente non ha una data per la prima.