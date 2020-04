Vuoi entrare nella giuria di un Festival cinematografico?

Un appassionato di cinema probabilmente sogna da sempre di entrare a fare parte della giuria di un grande Festival cinematografico. Passare in rassegna tutti i film in concorso, discuterne pregi e difetti con gli altri membri e poi prendere una decisione sul vincitore. Un’esperienza sicuramente emozionante che ora è accessibile per alcuni giovanissimi cinefili europei. È infatti ora possibile prendere parte alla giuria dell’EFA Young Audience Award, direttamente da casa.

EFA Young Audience Award, i giovanissimi possono entrare nella giuria

L’European Film Academy ha infatti lanciato in queste ore il proprio appello agli amanti della settima arte più giovane. Toccherà a loro assegnare il premio speciale destinato ai film diretti alle fasce d’età più basse del pubblico, tra le varie proposte in gara.

La Giuria internazionale che deciderà a quale opera consegnare il riconoscimento si costituirà infatti di ben 3.000 giovani appassionati. Questi avranno la possibilità di visionare le pellicole in gara e votare online per la propria preferita. Il tutto dopo un’approfondita discussione con i colleghi di giuria, ovviamente.

Come funziona esattamente? I ragazzi dai 12 ai 14 anni possono partecipare, mandando la propria adesione all’indirizzo e-mail [email protected]. Una volta entrati in giuria, dal 23 al 25 aprile saranno disponibili sul web i tre film candidati al riconoscimento, che i giovani potranno visionare e valutare. Successivamente il 26 aprile sarà il momento di decretare il vincitore dell’EFA Young Audience Award. L’annuncio avverrà in diretta streaming sul sito yaa.europeanfilmawards.eu con l’ex-concorrente al premio Ivana Noa a presentare.

I titoli in gara sono il tedesco Rocca Changes the World di Katja Benrath, l’olandese My extraordinary summer with Tess di Steven Wouterlood e infine l’italiano Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani.

Siete pronti a partecipare a questa eccezionale esperienza? Avete già mandato la vostra adesione?