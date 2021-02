Anche Eliza Dushku sostiene Charisma Carpenter nelle accuse a Whedon...

Mentre il cast di Buffy the Vampire Slayer continua a condividere punti di vista sulle esperienze negative vissute con lo showrunner Joss Whedon, Eliza Dushku ha pubblicato un messaggio pubblico a sostegno di Charisma Carpenter. Dushku, che ha avuto un ruolo ricorrente nello show come la cacciatrice Faith Lehane, ha pubblicato un’immagine di testo sul suo Instagram per rispondere a Carpenter. “CC, il mio cuore soffre per te e mi dispiace che tu l’abbia tenuto così a lungo”, ha scritto. “Il tuo post è stato potente, doloroso e ha dipinto un’immagine che collettivamente non vedremo o non sapremo mai. Grazie. Non lo sapevo e non lo dimenticherò”.

Tante le accuse nei confronti di Joss Whedon

Joss Whedon ha recentemente affrontato molte accuse di cattiva condotta e abuso durante produzioni cinematografiche e televisive. A cominciare dalle affermazioni della star della Justice League Ray Fisher che hanno portato a un’indagine della WarnerMedia. Questa è stata seguita dalla dichiarazione pubblica di Charisma Carpenter che affermava che il comportamento inappropriato di Whedon aveva avuto inizio molto prima nella sua carriera. Ha allora citato la collaborazione per Buffy the Vampire Slayer e Angel. Da allora la Carpenter è stato sostenuta dai colleghi di Buffy Amber Benson, Emma Caulfield, Michelle Trachtenberg e Sarah Michelle Gellar. Sebbene il personaggio di Dushku, Faith, sia apparso solo in un numero limitato di episodi dalla terza all’ultima stagione di Buffy, era una delle preferite dai fan e ha attraversato più archi nello spinoff Angel.

La relazione che la stessa Eliza Dushku aveva con Whedon sembra sia stata sana. I due infatti hanno collaborato nello spettacolo Dollhouse, in cui ha recitato per due stagioni. Piuttosto che discutere la propria storia con Whedon, Dushku ha usato il suo post su Instagram per incoraggiare Carpenter e condannare la cattiva condotta nel mondo dello spettacolo. “Trascurare di ‘nominare’ l’epidemia di potere / genere / abuso sessuale / razziale nell’industria dell’intrattenimento (e per quella materia società in generale), abilita gli abusatori e incoraggia e rafforza solo i sistemi abusivi”. Dushku ha continuato lodando Carpenter per aver rilasciato la sua dichiarazione nonostante le paure che ha ammesso di avere.