Elizabeth Banks sarà produttrice e protagonista del film The Magic School Bus, in Italia conosciuto come Allacciate le Cinture! Viaggiando s’impara. Nella serie animata statunitense-canadese, tratta dalla serie di libri di Joanna Cole, Elizabeth Banks vestirà i panni della signora Frizzle. La Universal Pictures sarà affiancata nel progetto da Scholastic Entertainment, Marc Platt Productions e Brownstone Productions. Riguardo gli altri produttori ci saranno Max Handelman, Marc Platt, Adam Siegel, Iole Lucchese, Caitlin Friedman e Alison Small.

Iole Lucchese parla della Signora Frizzie

Iole Lucchese ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo show: “Siamo contentissimi di poter portare l’iconica Signora Frizzle assieme al suo entusiasmo per il sapere e l’avventura sullo schermo”, ha esordito. Per poi aggiungere: “Offrendo ad una nuova generazione di bambini un’ispirazione per l’amore nei confronti della scienza, ed a insegnanti che si dedicano ogni giorno alla possibilità di rendere accessibile questa materia ai giovanissimi”.

Elizabeth Banks ha goduto di una lunga carriera di attore, che l’ha vista apparire in serie come 30 Rock, Scrubs, Modern Family e FX’s Ms. America. I suoi crediti cinematografici includono Wet Hot American Summer, La quarantenne vergine, James Gunn’s Slither, Zack e Miri Make a Porno. Oltre a Pitch Perfect, Charlie’s Angels e Power Rangers. Ha anche prestato la sua voce a progetti come The LEGO Movie e il suo sequel, Robot Chicken, Family Guy, American Dad e altri. In particolare, è apparsa come Betty Brant in tutti e tre i film di Spider-Man di Sam Raimi.

Allacciate le cinture! Viaggiando si impara – The Magic School Bus (The Magic School Bus) è una serie televisiva a cartoni animati statunitense-canadese, prodotta da TVOntario, Nelvana, Bardel Entertainment, Scholastic Entertainment e PBS Kids e tratta dalla serie di libri di Joanna Cole; si compone di 52 episodi sviluppati in quattro stagioni. In Italia la serie è stata trasmessa nel 1995 su Canale 5. Nel 2017 ne è stato prodotto un seguito, Il magico scuolabus riparte.