Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana in The Crown

“The Crown” ha trovato la sua principessa Diana. Elizabeth Debicki, che vedremo prossimamente in “Tenet” di Christopher Nolan, è stata scelta come la defunta, famosa reale nella quinta e sesta stagione di “The Crown”. “Lo spirito della principessa Diana, le sue parole e le sue azioni vivono nei cuori di tanti. È un vero privilegio e onore entrare a far parte di questa serie, che mi ha assolutamente affascinato dal primo episodio”, ha detto Debicki nell’annuncio su Twitter. La fortunata serie Netflix ha seguito la famiglia reale attraverso diversi periodi di tempo, a partire dalla fine degli anni Quaranta e all’inizio degli anni Cinquanta.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Nella quarta stagione Emma Corrin interpreterà Diana

La serie è iniziata con il matrimonio e le prime vicende della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. La stagione 3, pubblicata nel 2019, è balzata in avanti nel tempo fino ad arrivare agli anni ’60 e ’70, sostituendo il cast con attori più anziani. La principessa Diana, nata nel 1961, sarà presentata nella prossima quarta stagione con l’attrice Emma Corrin.

“The Crown” ha recentemente ampliato il suo cast aggiungendo Jonathan Pryce nei panni del Principe Filippo nelle ultime due stagioni. La star di “Doctor Who” Matt Smith ha originato il ruolo, con l’attore di “Game of Thrones” Tobias Menzies che lo ha sostituito nelle stagioni 3 e 4. Insieme a Pryce e Debicki, Imelda Staunton interpreterà la Regina Elisabetta nelle due stagioni. Claire Foy ha interpretato per la prima volta la regina nelle due stagioni originali, e Olivia Colman è subentrata nella stagione 3. La principessa Margaret sarà interpretata da Lesley Manville nelle stagioni 5 e 6, dopo i turni di Vanessa Kirby e Helena Bonham-Carter.

Elizabeth Debicki sarà uno dei pochi attori non inglesi presenti nella serie, dopo il ruolo di John Lithgow nei panni di Winston Churchill. Reciterà al fianco di John David Washington e Robert Pattinson in “Tenet” di Nolan. Il film debutterà finalmente a livello internazionale a fine agosto e negli Stati Uniti all’inizio di settembre. È apparsa anche in “The Burnt Orange Heresy”, “Widows”, “The Cloverfield Paradox” e “Guadiani della Galassia Vol. 2.”