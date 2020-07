Eljah Wood è pronto a tornare nella Terra di Mezzo...

L'attore è disponibile per un cameo nella serie Amazon su Il Signore degli Anelli

Eljah Wood potrebbe fare un cameo nella serie TV di Amazon Prime Video su Il Signore degli Anelli? Al momento non ci sono informazioni definitive in merito, ma l’attore ha dichiarato che sarebbe assolutamente disponibile a farlo. Un segnale di quanto, anche a distanza di anni sia ancora legato in qualche modo alle atmosfere della trilogia di Peter Jackson.

Eljah Wood tornerebbe nei panni di Frodo

In un’intervista pubblicata da IndieWire, l’attore ha commentato la possibilità di un suo ritorno nei panni del suo iconico personaggio. Wood si è appunto dichiarato disponibile a un’eventualità del genere, a patto che ci sia una ragione sensata per l’apparizione dell’Hobbit:

“Se esiste la possibilità che abbia senso e contribuisca in maniera organica a ciò che stanno facendo, allora sì. A dire la verità qualsiasi scusa per andare in Nuova Zelanda a lavorare su qualcosa la prenderei al volo“.

Tuttavia c’è un certo livello di cautela nelle sue parole. In effetti sarebbe piuttosto difficile che Frodo possa comparire nella serie di Amazon Prime Video. Questo perché lo show, stando alle informazioni disponibili, dovrebbe ambientarsi molti anni prima degli eventi della trilogia. Un punto che ha commentato anche lo stesso Eljah Wood nell’intervista, spiegando come ritenga piuttosto ingannevole il titolo con cui è nota attualmente la serie:

“Lo stanno chiamando Il Signore degli Anelli, ma credo sia un po’ ingannevole. Da quanto ho capito, il materiale su cui stanno lavorando esiste molto prima cronologicamente nella storia della mitologia de Il Signore degli Anelli e della Terra di Mezzo di qualsiasi personaggio rappresentato in Il Signore degli Anelli. Mi sembra sia più un’era da Silmarillion. Non per fare il Nerd, ma è la Seconda Era della Terra di Mezzo“.

