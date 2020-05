Elon Musk, la NASA e Tom Cruise insieme per un film nello spazio

Secondo il portale Deadline Tom Cruise sta collaborando con Elon Musk e la NASA per girare il primo film narrativo nello spazio. Il film non farà parte del franchise Mission: Impossible ma rientrerà nel genere azione-avventura. Lo show è nelle primissime fasi di sviluppo, poiché non ha ancora nessuno studio di riferimento. Prima di dirigersi nello spazio, Cruise dovrà finire le riprese della settima e ottava puntata della saga Mission: Impossible. I due film sono stati ritardati a causa del coronavirus, costringendo la casa di produzione a spostare di qualche mese la data di uscita di ogni film.

Tom Cruise pronto a tornare con Mission: Impossible

Mission: Impossible 7 vedrà il ritorno di Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, così come Henry Czerny del film originale del 1996. Le nuove aggiunte al cast includono Nicolas Hoult, Hayley Atwell, Pom Klementieff e Shea Whigham. L’uscita del film è prevista per il 19 novembre 2021. Riguardo il ritorno nella saga di Vanessa Kirby l’attrice ha confermato la sua presenza durante un’intervista a Glamour Magazine UK. In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo ci saranno inoltre Tom Cruise affiancato da Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult e Shea Whigham.

Il primo Mission: Impossible è un film del 1996 diretto da Brian De Palma. La pellicola è ispirata alla serie televisiva Missione Impossibile ideata da Bruce Geller nel 1966. Due membri degli U2, Larry Mullen e Adam Clayton hanno registrato una loro versione della canzone portante nel film. La pellicola si è rivelata uno dei maggiori incassi al botteghino del 1996, piazzandosi al terzo posto. La Paramount Pictures possedeva i diritti della serie televisiva Missione Impossibile e aveva cercato per anni di trarne un adattamento cinematografico, ma senza riuscirci. Tom Cruise, il quale da giovane era stato un grande fan della serie, convinse la Paramount a investire un budget di 80 milioni di dollari. Cruise divenne così il produttore del film insieme a Paula Wagner.