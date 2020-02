Elton John confronta Rocketman con Bohemian Rhapsody: “Il nostro dice la verità”

Quando lo scorso anno è uscito il biopic su Elton John Rocketman sono stati in molti a fare il collegamento con un’altra pellicola recente. Stiamo parlando di Bohemian Rhapsody, film che ha raccontato la storia di Freddie Mercury e dei Queen, diventato uno dei fenomeni del 2018. Fra chi ha confrontato i due film c’è anche proprio Sir Elton John, che ha sottolineato un punto importante sul film a lui dedicato.

Elton John paragona Rocketman e Bohemian Rhapsody

La breve distanza tra il debutto delle due pellicole ha portato il pubblico a un inevitabile confronto. Dopotutto entrambe sono dedicate a due rockstar inglesi ed entrambe hanno avuto in parte lo stesso regista. Sebbene infatti Bohemian Rhapsody veda solamente Bryan Singer come accreditato nel ruolo, dopo il suo licenziamento è intervenuto Dexter Fletcher per concludere le riprese, per poi passare appunto a Rocketman.

Ma cosa ne pensa quindi Elton John del film dedicato ai Queen e Freddie Mercury? Lo ha dichiarato lui stesso in una sua recente apparizione a un evento dedicato alla sua fondazione contro l’AIDS. Il cantante britannico ha voluto sottolineare come la storia di Rocketman sia molto più fedele alla realtà, rispetto a quella di Bohemian Rhapsody. Ha infatti così commentato:

“Il nostro dice la verità, anche se si tratta di fantasia. La mia vita non può essere edulcorata e non volevo che lo fosse“.

Una non troppo velata critica all’approccio tenuto da Bohemian Rhapsody nel rappresentare la storia dei Queen. In molti hanno infatti notato come fosse una versione decisamente più morbida e poco critica nei confronti della band dei fatti reali.

Voi cosa ne pensate? Concordate con Elton John (fresco fresco della sua vittoria agli Oscar per la Miglior canzone proprio per il film a lui dedicato) sul confronto tra Rocketman e Bohemian Rhapsody? Quale dei due vi è piaciuto di più?