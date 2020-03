Emilia Clarke ‘infastidita’ dal finale di Game of Thrones

Game of Thrones ha concluso il suo percorso con la molto discussa ottava stagione e con un finale che ha fatto molto discutere. Una delle protagoniste, Emilia Clarke, ammette che una parte dell’ultimo episodio l’ha effettivamente infastidita. Le lamentele della Clarke sarebbero relative alla morte del suo personaggio, Daenerys Targaryen, causata da Jon Snow (Kit Harington). L’attrice, attraverso alcune dichiarazioni al Times, analizza cosa davvero non ha sopportato dell’episodio. “Mi è dispiaciuto per lei, davvero tanto. E sì, mi ha dato fastidio che Jon Snow non abbia dovuto vedersela con le conseguenze“. E continua: “È riuscito a compiere un omicidio senza ripercussioni!” La Clarke ha poi confessato di essere d’accordo con i fan che avrebbero voluto qualche episodio in più: “avremmo potuto prolungarla un pochino”.

Alla domanda sul suo futuro, Emilia Clarke ha espresso il desiderio di voler interpretare un ruolo spensierato. “Voglio fare qualcosa di assolutamente stupido e sciocco, come The Avengers o qualsiasi altra cosa”. I fan dell’universo cinematografico Marvel potrebbero obiettare riguardo l’uso degli aggettivi “stupido e sciocco”, ma lei sembra riferirsi principalmente al divertimento: “Qualcosa in cui posso fare qualche risata con i compagni”.

Il Trono di Spade ha battuto molti record

Ricordiamo ora alcuni numeri del Trono di Spade. Ogni singolo episodio della prima stagione è stato visto da 9.3 milioni di spettatori in media. L’ottavo atto dell’epica saga è stato visto dall’incredibile media di 32,8 milioni di spettatori a episodio. In particolare la messa in onda dell’episodio finale ha totalizzato il record di 13.6 milioni di spettatori collegati allo stesso momento risultando l’episodio HBO più visto di sempre. Per quanto riguarda internet, si registra che, per i primi cinque mesi e mezzo del 2019, siano stati scritti più di 43 mila articoli sullo show. Su Twitter l’ottava stagione ha creato ben 19 milioni di interazioni a livello globale. Il personaggio più discusso dell’ultima stagione? Arya Stark, con ben 98 mila menzioni, seguita da John Snow e Daenerys Targaryen.