Anche Emma Caulfield prende le distanze da Joss Whedon

La star di WandaVision Emma Caulfield, che interpretava Anya Jenkins in Buffy the Vampire Slayer, si è unita ai suoi ex membri del cast a sostegno della dichiarazione di Charisma Carpenter sul comportamento tossico sul set del creatore dello show Joss Whedon. Su Instagram, la Caulfield ha pubblicato un’immagine della dichiarazione della co-protagonista Sarah Michelle Gellar contro Whedon, scrivendo “Nelle sagge parole della mia amica @sarahmgellar”. La Gellar, d’altronde, ha dichiarato che, pur essendo orgogliosa di aver interpretato Buffy, non vuole più essere accostata al nome di Whedon. “Ma io sono con tutti i sopravvissuti agli abusi e sono orgoglioso di loro per aver parlato”, ha aggiunto.

Le accuse di Charisma Carpenter

Charisma Carpenter ha recentemente pubblicato un lungo post sui social media che spiega come Whedon abbia abusato di lei sia sul set sia di Buffy the Vampire Slayer che su quello di Angel. Si è inoltre detta a sostegno delle accuse di razzismo dell’attore Ray Fisher nei confronti del regista. Charisma Carpenter ha poi rivelato di essersi offerta volontaria per partecipare alle indagini sulla Justice League della WarnerMedia perché crede all’affermazione di Fisher secondo cui Whedon avrebbe dimostrato un comportamento non professionale nei confronti del cast del film DC.

Da allora le sue dichiarazioni sono state sostenute dalle co-protagoniste di Buffy, Amber Benson e Michelle Trachtenberg, che hanno interpretato rispettivamente Tara Maclay e Dawn Summers. La Caulfield si è unita a Buffy nella terza stagione come Anya “Anyanka” Jenkins, un demone vendicativo che esaudisce il desiderio di Cordelia Chase. Quando il desiderio venne spezzato, Anya venne privata dei suoi poteri e costretta a vivere tra i residenti di Sunnydale, diventando un membro della banda, iniziando poi una storia d’amore con Xander Harris. Attualmente, Emma Caulfield interpreta Dottie Jones in WandaVision.