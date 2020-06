Emma Watson commenta le parole di J.K. Rowling

Anche Emma Watson si schiera con la comunità trans e di conseguenza contro le parole di J.K. Rowling. L’attrice ha voluto far sentire il suo supporto alla comunità attraverso alcuni tweet in occasione del Pride 2020. Questo il pensiero espresso: “Le persone trans sono ciò che dicono di essere e meritano di vivere la propria vita senza essere costantemente interrogate o informate di non essere quello che dicono di essere”. Così ha aggiunto: “Voglio che i miei follower trans sappiano che io e tante altre persone in tutto il mondo vi vediamo, vi rispettiamo e vi amiamo per quello che siete”. Emma Watson ha infine invitato i follower a fare donazioni verso due associazioni impegnate in prima linea sui diritti.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

Sull’argomento dei tweet transfobici sono già intervenuti due personaggi molti legati alla saga. Parliamo di Daniel Radcliffe (interprete di Harry Potter) ed Eddie Redmayne (protagonista della saga di Animali Fantastici e dove trovarli. Quest’ultimo ha rilasciato le sue dichiarazioni attraverso il portale Variety. Ecco una parte del pensiero “Il rispetto per le persone transessuali rimane un imperativo culturale e nel corso degli anni ho cercato di educarmi costantemente. Si tratta di un processo in corso”. L’attore ha poi aggiunto: “Avendo lavorato con J.K. Rowling e con i membri della comunità transessuale, volevo rendere assolutamente chiara la mia posizione”.

Anche Daniel Radcliffe si schiera contro J.K. Rowling

Netta anche la posizione di Daniel Radcliffe: “Le donne transgender sono donne. Qualsiasi affermazione che dica il contrario cancella l’identità e la dignità delle persone transgender e va contro qualsiasi consigli dato dalle associazioni sanitarie professionali, che hanno molta più esperienza in materia di quante ne abbiamo io o Jo“. L’attore si è anche rivolto ai fan della saga di Harry Potter: “Per le persone che ora sentono che la propria esperienza dei libri sia stata rovinata o indebolita, sono profondamente dispiaciuto per il dolore che questi commenti vi hanno causato. Spero che non perdiate del tutto ciò che avete trovato di valore per voi in queste storie“.