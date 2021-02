No, Emma Watson non si sta ritirando dalla recitazione

Emma Watson è legata ad alcuni dei più grandi successi degli ultimi decenni, dal franchise di Harry Potter al remake della Disney de La Bella e la Bestia da un miliardo di dollari. Tuttavia, la filmografia dell’attrice è diminuita nel corso degli anni, scatenando le speculazioni sul suo possibile addio alla recitazione. Le voci più recenti sono arrivate per gentile concessione del Daily Mail, secondo cui la Watson si sarebbe ritirata dalla recitazione al fine di concentrarsi sulla vita con il suo partner, Leo Robinton.

Le parole del manager

Jason Weinberg, manager di Watson alla United Entertainment, ha rapidamente smentito la notizia in una dichiarazione a Entertainment Weekly. “Gli account sui social media di Emma sono inattivi, ma la sua carriera no”, ha spiegato Weinberg. Questa notizia sarà sicuramente una piacevole sorpresa per i fan dell’attrice, d’altronde le voci sul suo potenziale ritiro hanno provocato una tempesta di fuoco sui social media.

Il fatto che Emma Watson non abbia avuto crediti sullo schermo dopo l’interpretazione di Meg March in Little Women del 2019 ha reso la voce decisamente plausibile. Data però l’abitudine dell’attrice di non impegnarsi ogni anno con nuovi progetti, e l’andazzo delle produzioni cinematografiche nel corso della pandemia, non essere attaccata a un progetto importante al momento ha senso.

Ricordiamo che Emma Charlotte Duerre Watson è un’attrice, attivista e modella britannica. Ha raggiunto la fama mondiale dopo aver interpretato, dal 2001 al 2011, il personaggio di Hermione Granger nella serie cinematografica di Harry Potter. Nel 2013 per l’interpretazione di Sam in Noi siamo infinito vince il premio come miglior attrice assegnato ai San Diego Film Critics Society Awards. Oltre a un People’s Choice Award alla miglior attrice in un film drammatico e svariati altri riconoscimenti.