Emma Wrong, la graphic novel fra amore e bomba atomica...

saldaPress annuncia l’arrivo di una graphic novel davvero unica: Emma Wrong, di Lorenzo Palloni con i disegni di Laura Guglielmo. I due fumettisti italiani ci regalano una storia davvero unica e originale. Un racconto d’amore con in sottofondo il primo test nucleare nel deserto del Nevada.

Emma Wrong, l’amore ai tempi della bomba atomica

Nevada, 1951. Il sole brucia il deserto per chilometri. Solo rocce e desolazione. E un motel che pullula di spie. Sono qui per vedere il primo test nucleare su suolo americano, dopo gli orrori di Hiroshima e Nagasaki. Ma tra queste spie che cercano di capire il potenziale bellico statunitense, c’è Emma. Una donna forte, determinata, innamorata. Esatto: è lì per amore, non per i test nucleari: cerca l’uomo misterioso di cui si è innamorata, Michael.

Con questa premessa particolare, Emma Wrong promette di essere una graphic novel unica e particolare. Un thriller che si mischia al romanticismo e alla sensualità, con tutti i doppi giochi e le sfide che possiamo aspettarci.

Un gioiello a fumetti italiano

Lorenzo Palloni negli ultimi anni ha dimostrato di essere uno degli autori più versatili, originali e prolifici del fumetto italiano. Nel 2019 ha persino vinto il premio Gran Guinigi di Lucca Comics & Games in qualità di miglior sceneggiatore. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura Laura Guglielmo, che mostra un’essenzialità davvero elegante nelle sue tavole di disegni.

Dopo il grande successo di Desolation Club e La Pupa, Palloni lancia Emma Wrong per saldaPress. Il volume da 160 pagine con copertina in cartonato arriva giovedì 15 aprile per 19,90 euro. Non ci resta che aspettare l’arrivo in libreria, fumetteria e nello shop online di saldaPress di questo nuovo e originale fumetto tutto italiano.