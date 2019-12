Empyre, il fumetto con Avengers e Fantastici Quattro

Poche ore fa, il canale YouTube di Marvel Entertainment ha condiviso il teaser ufficiale di un nuovo evento che avrà come protagonisti i Fantastici Quattro e gli Avengers. Intitolata Empyre, questa nuova storia sconvolgerà per sempre il Marvel Universe. Ecco qui il teaser ufficiale:

I Fantastici Quattro e gli Avengers sono sicuramente due dei team supereroistici più celebri della Casa delle Idee. Entrambi sono creati da due degli autori di fumetti più influenti di sempre: Stan Lee e Jack Kirby. In Empyre, Fantastici Quattro e Avengers dovranno fare squadra per affrontare due delle loro più grandi minacce: i Kree e gli Skrull.

Annunciato poche settimane fa, Empyre viene descritto come un evento stupefacente. Nel teaser, però, scopriamo finalmente qualcosa di più.

Ad aprire le danze è infatti l’Editor-in-Chief di Marvel Comics stessa, C. B. Cebulski, che rivela il team creativo dietro al progetto. Empyre sarà infatti scritto da Al Ewing (Immortal Hulk) e Dan Slott (Fantastic Four), certamente non due nomi qualunque, e le illustrazioni saranno invece firmate dal disegnatore italiano Valerio Schiti (Tony Stark: Iron Man).

Tom Brevoort, executive editor di Marvel, ha rivelato che questo evento sarà legato ad alcuni dei momenti chiave della storia Marvel. Tra questi, sicuramente la Guerra Kree-Skrull e la Celestial Madonna Saga. Cebulski e Brevoort hanno inoltre definito Empyre “una delle saghe sci-fi più incredibili che Marvel abbia mai pubblicato”.

Questa è invece la descrizione ufficiale proposta da Marvel:

La scorsa settimana Incoming #1 aveva messo le basi per l’imperdibile evento del 2020, Empyre! In questa spettacolare storia one-shot, i lettori saranno testimoni di una nuova minaccia: i Kree e gli Skrull uniti sotto il potere di un nuovo imperatore, e in rotta verso la Terra. Con un enorme flotta da guerra davanti, Avengers e Fantastici Quattro dovranno fare squadra. La forza dei due team sarà sufficiente? Radicato negli ottant’anni di Marvel Comics, questo nuovo evento avrà un forte impatto sul futuro dell’Universo!

Empyre: la data d’uscita

Empyre, il nuovo ed entusiasmante evento a fumetti dedicato a Fantastici Quattro e Avengers, debutterà nei comic book shop statunitensi ad aprile 2020.