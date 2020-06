Enola Holmes è uno dei prossimi film di Netflix e vedrà come protagonista Millie Bobby Brown. La pellicola farà il suo esordio a settembre ma Netflix ha intanto rilasciato due foto in esclusiva. Millie Bobby Brown, amatissima Undici in Stranger Things, a USA Today, ha parlato dello show: “Quello che vedrete nel film sarà la storia di una giovane ragazza che cerca di trovare se stessa in un caos che non riesce a gestire pienamente, questa è una cosa comune agli adolescenti in generale”, ha ammesso. E ancora riguardo il suo personaggio: “Lei (Enola Holmes) è una ragazza molto intelligente e utilizza questa sua intelligenza con uno spiccato senso dello humour, contrariamente a quanto faceva Sherlock Holmes“.

Conan Doyle Estate ha intentato una causa

Il film Enola Holmes è diretto da Harry Bradbeer e la sceneggiatura è stata affidata a Jack Thorn. Nel film vedremo anche Helena Bonham Carter nei panni della madre dei due Holmes. Nel cast ci saranno anche Adeel Akhtar, Fiona Shaw, Faarnces de la Tour, Burn Gorman e Susan Wokoma. La Conan Doyle Estate ha intentato una nuova causa per violazione del copyright e violazione del marchio. La denuncia è stata depositata presso il tribunale federale del New Mexico. Riguarda Netflix, Legendary Pictures, Penguin Random House e altri, tra cui l’autrice Nancy Springer.

I sei romanzi Young Adult della serie “The Enola Holmes Mysteries” firmati da Nancy Springer hanno come protagonista proprio la piccolina di casa Holmes. Il primo libro, The Case of the Missing Marquess, e il quinto, The Case of the Cryptic Crinoline, sono stati nominati per gli Edgar Awards come Best Juvenile Mystery nel 2007 e nel 2010, rispettivamente. Karen MacPherson nella Gazette post di Pittsburgh ha definito Enola “un’eroina altamente accattivante”. In una recensione del primo libro, Children’s Book and Play Review ha fatto eco alla dichiarazione, definendo Enola “un personaggio brillante e accattivante”.