Enola Holmes: arriva il primo trailer dello show di Netflix...

Netflix ha rilasciato il primo trailer del suo imminente film, Enola Holmes, basato sulla serie di libri The Enola Holmes Mysteries di Nancy Springer. Enola Holmes segue le avventure di Sherlock e della sorellina di Mycroft Holmes, interpretata da Millie Bobby Brown, dopo che la madre (Helena Bonham-Carter) scompare dalla loro tenuta di campagna. Quando diventa evidente che i suoi fratelli intendono mandarla a una scuola di perfezionamento, Enola fugge a Londra. Sul treno, incontra un signore in fuga che la indirizzerà nel suo percorso di detective. Il trailer accenna anche a uno dei punti chiave della trama dei libri.

Netflix citata in giudizio

La tenuta di Sir Arthur Conan Doyle ha citato in giudizio Netflix, Springer e l’editore di libri Penguin Random House per violazione del copyright delle opere di Sherlock Holmes di Conan Doyle pubblicate dal 1923. La causa, presentata nel giugno 2020 nel New Mexico, richiede un processo con giuria e danni non specificati e violazioni dei diritti d’autore. Sebbene Sherlock Holmes sia tecnicamente un personaggio di pubblico dominio che è apparso in centinaia di opere nel corso degli anni.

Questa la sinossi del film: “Basato sull’amata serie di libri nominata da Edgar, Enola Holmes racconta la storia della sorella adolescente ribelle di Sherlock e Mycroft Holmes, Enola, una super-investigatrice che spesso supera in astuzia i suoi brillanti fratelli”. Ma: “Quando sua madre scompare misteriosamente il giorno del suo sedicesimo compleanno, Enola chiede aiuto ai suoi fratelli maggiori. Ma presto, rendendosi conto che sono meno interessati a risolvere il caso che a portarla a finire la scuola, Enola fa l’unica cosa che può fare una giovane donna del 1880 intelligente, scappare a Londra per trovarla”. Quindi: “Incontrando un cast di personaggi memorabili lungo la strada, Enola è coinvolta in una cospirazione che potrebbe cambiare il corso della storia politica. Enola Holmes dà una nuova svolta femminile dinamica al più grande detective del mondo e alla sua brillante famiglia”.