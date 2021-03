Gli episodi di Marvel Legends per Bucky e Falcon sono già online

Disney + ha rilasciato in anticipo (dovevano infatti arrivare il 12 marzo) gli episodi di The Falcon and the Winter Soldier di Marvel Studios Legends. Si tratta di due brevi video che ricordano, attraverso scene dei film Marvel, le storie dei due protagonisti della serie: Falcon e il Soldato d’Inverno. Falcon (7m) – “Rivisita il viaggio di Sam per diventare Falcon, e la sua partnership con il Soldato d’Inverno”. Il Soldato d’Inverno (8m) – “Rivivi come Bucky Barnes è stato trasformato nell’assassino definitivo, arrivando poi a redimersi”.

La sinossi dei due episodi

Di seguito la sinossi ufficiale dei due episodi. “Mentre l’universo cinematografico Marvel continua ad espandersi, Marvel Studios: Legends celebra e codifica ciò che è accaduto prima”. La descrizione continua: “Rivivi gli eroi epici, i cattivi e i momenti di tutto il MCU in preparazione delle storie tanto attese che devono ancora venire”. E ancora: “Ogni segmento dinamico alimenta direttamente la prossima serie in anteprima su Disney +, preparando il terreno per eventi futuri”. Infine: “Marvel Studios: Legends intreccia i tanti fili che costituiscono l’impareggiabile universo cinematografico Marvel”.

In un episodio del suo podcast, lo scorso giugno sul Murphy’s Law, Charles Murphy ha lasciato intendere che entrambi i protagonisti della serie che arriverà il 19 marzo su Disney+, saranno in situazioni diverse entro la fine della prima stagione. Basti pensare che in vista di una seconda stagione, il titolo dello show potrebbe cambiare. “Uscendo dalla prima stagione, [Bucky Barnes e Sam Wilson] avranno attraversato qualcosa di traumatico tanto da essere diversi”, ha spiegato Murphy. “Ad un certo punto c’era sicuramente un piano per una seconda stagione. Se avessero avuto la seconda stagione, non si chiamerebbe The Falcon and the Winter Soldier Stagione 2, ma avrebbe un altro nome, collegato tematicamente a qualcos’altro”.