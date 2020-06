Edizioni Star Comics ha annunciato il debutto di Ernest e Rebecca: Il paese dei sassi che camminano. Si tratta del nuovo libro dei due curiosi personaggi, diventati di grande successo negli ultimi anni. In Francia, dove ha avuto origine, le loro avventure hanno venduto oltre 200.000 copie e si sono trasformate anche in una serie TV, disponibile in Italia su Frisbee TV.

Ernest e Rebecca tornano a luglio

Il progetto nasce da un’idea dell’apprezzato fumettista Guillaume Bianco, accompagnata dalle matite del disneyano Antonello Dalena. Nel corso della sua pubblicazione ha portato a casa anche un Prix des Écoles al Festival di Angoulême, uno dei più importanti riconoscimenti a livello mondiale per quanto riguarda la nona arte.

Rebecca è una bimba di soli sei anni e mezzo, che si trova alle prese con le gioie e le difficoltà di quella età. Uno dei principali è il conflitto tra i propri desideri e le regole che deve imparare a rispettare, ma la piccola dovrà affrontare anche la separazione dei propri genitori e l’ingresso di nuove persone in famiglia.

Ad aiutarla nel ritrovare un proprio equilibrio c’è un personaggio davvero particolare: un microbo. Insieme a quest’ultimo potrà vivere straordinarie e incredibili avventure, che la faranno crescere. Dopotutto non è detto che tutti i microbi siano cattivi, alcuni di essi ci fanno diventare più forti.

Le avventure di Ernest e Rebecca sono apprezzate anche dagli adulti, ma possono risultare particolarmente utili anche per i più piccoli. Possono essere infatti chiave per affrontare temi complessi, soprattutto in questo periodo, che non vanno accantonati. Attraverso questi personaggi, i bambini possono imparare a scoprire i vaccini, le malattia e imparare moltissimo su questi argomenti.

Ernest e Rebecca: Il paese dei sassi che camminano arriverà nelle librerie italiane a partire dal prossimo 8 luglio, portato nel nostro Paese da Edizioni Star Comics.