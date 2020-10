Eterni: il villain svelato dalle action figure

In una linea temporale alternativa, Eterni di Chloe Zhao sarebbe uscito nei cinema entro un mese. Quando è stato annunciato per la prima volta, l’uscita del film era prevista per il 6 novembre; poi i ritardi legati a COVID l’hanno trasportata al prossimo febbraio. Intanto la divisione dei prodotti di consumo della Disney era già in fase di coordinamento con i fornitori sui prodotti coinvolti nella commercializzazione del film. Proprio per questo è trapelata una figura che sembra confermare l’aspetto cinematografico di Ajak (Salma Hayek) e, ora, anche una seconda figura, con design simile.

Kevin Feige conferma la presenza dei Devianti

Questa volta, la figura è quella di Kro, un personaggio che è stato completamente rivisto. Invece di assomigliare alla sua controparte diabolica rosa, l’aspetto di Kro questa volta è molto più “buggish”. Lo scorso dicembre, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato l’esistenza dei Deviants nel film, un gruppo di fan degli Eterni noto come fazione di esseri potenziati in guerra. Come detto dal produttore all’epoca, lo studio ha completamente rivisto l’aspetto del gruppo, qualcosa di evidente dall’aspetto dei giocattoli. “I devianti sono nel film“, ha spiegato Feige. “Vedremo Devianti che avranno un aspetto diverso da qualsiasi Deviante che hai visto nei fumetti. Questa è una nuova forma di Devianti che stiamo rivelando nel film”.

Questa la sinossi dello show. “The Eternals dei Marvel Studios presenta un nuovo entusiasmante team di supereroi nell’universo cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a lasciare le ombre per riunirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Deviants”.

Il cast include Richard Madden come l’onnipotente Ikaris, Gemma Chan come Sersi amante dell’umanità, Kumail Nanjiani come Kingo alimentato dal cosmo. Oltre a Lauren Ridloff come il super veloce Makkari, Brian Tyree Henry come inventore intelligente Phastos, Salma Hayak nei panni della guida saggia e spirituale Ajak. Inoltre vedremo Lia McHugh nei panni dell’eternamente giovane, vecchio Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh. Concludono la squadra Barry Keoghan nel ruolo del più distante Druig e Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena. Kit Harrington è stato scelto come Dane Whitman.