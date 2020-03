Eva Green nega le voci sul suo ruolo in Doctor Strange 2

Molto presto partirà la produzione di Doctor Strange 2 con l’obiettivo di rispettare la data di uscita prevista per il 5 maggio 2021. Intanto molti fan sono convinti che l’attrice Eva Green possa essere perfetta per vestire i panni di Incubo, antagonista che dovrebbe fare la sua apparizione nel sequel. In passato sono stati realizzati dei veri e propri fan-art che avevano catturato l’attenzione dei fan più affezionati. Da qui la speranza della presenza di Eva Green. L’attrice ha però risposto alle indiscrezioni e ha smentito al momento qualsiasi coinvolgimento nello show. “Io? No! Non che io sappia. Niente affatto”. Questa la spiegazione a Total Film. “Mi piace la loro vena ironica e ho visto il trailer di Black Widow. Mi piacerebbe andare a vederlo”, chiudendo così il discorso.

Sam Raimi sarà il regista di Doctor Strange 2

Ritornando a Doctor Strange, ricordiamo che il sequel farà parte della Fase 4 del MCU. Il nuovo regista, come sappiamo, sarà l’acclamato Sam Raimi. Per quanto riguarda il cast, invece, sono già state confermate le presenze di Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Benedict Wong (Wong), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) e Chiwetel Ejiofor (Barone Mordo). Hnentertainment ha confermato che il film Marvel sarà girato anche nei Longcross Studios nel Surrey, in Inghilterra.

Ricordiamo che il primo capitolo di Doctor Strange ha incassato 232 641 920 $ in Nord America e 445 076 475 $ nel resto del mondo, per un incasso complessivo di 677 718 395 $, a fronte di un budget di produzione di $165 milioni. Il film è l’undicesimo maggiore incasso del 2016. La première mondiale di Doctor Strange si è tenuta il 13 ottobre 2016 a Hong Kong e venne in seguito presentato al TLC Chinese Theatre di Hollywood il 20 ottobre 2016.