Evil Dead: Sam Raimi è pronto a un nuovo film, ma a una condizione

La saga di Evil Dead (nota anche come La Casa in italiano) ha lanciato la carriera di Sam Raimi. Si tratta dopotutto di uno dei cult più importanti del genere horror, che ha raccolto negli anni un numero incredibile di fan in tutto il mondo. Questo anche grazie al personaggio di Ash Williams, interpretato in maniera estremamente carismatica da Bruce Campbell.

Sam Raimi è aperto a un nuovo Evil Dead

Negli anni ci sono stati diversi tentativi di riportare in auge la serie. Dopo il terzo capitolo L’armata delle tenebre, che portava la narrazione su una strada originale, ma altrettanto apprezzata dai fan, la saga è rimasta in pausa per diverso tempo. Questo almeno fino al 2013, quando è arrivato nelle sale un remake diretto da Fede Álvarez che però non ha riscosso un grande successo di pubblico.

Più fortunata invece è stata la serie TV Ash vs. Evil Dead che riprendeva la saga originale, riportando Bruce Campbell nel ruolo del protagonista. Dopo 3 stagioni e 30 episodi tuttavia, lo show si è concluso, ma forse la storia potrebbe continuare in qualche modo, magari addirittura al cinema.

Nell’ultimo periodo si è infatti parlato spesso di un possibile ritorno della saga nelle sale, con un nuovo capitolo in lavorazione. Tuttavia, nonostante sia coinvolto Raimi ha confermato che non sarà lui a dirigerlo. Questo non perché non sia interessato, ma perché lo farebbe solo a patto che l’amico Bruce Campbell tornasse nell’iconico ruolo. Ecco le parole del regista su Reddit:

“Bruce, Rob e io stiamo lavorando con un giovane filmmaker che sta scrivendo una nuova storia di Evil Dead che dirigerà lui stesso. Per quanto mi riguarda… Vorrei dirigere un nuovo film di Evil Dead… Ma vorrei farlo con Bruce. E lui dice di essersi ritirato dal personaggio. Spero di no“.

Questa dichiarazione, nonostante tutto, sembra offrire un po’ di speranza, cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere di nuovo Sam Raimi alle prese con Evil Dead?