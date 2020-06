Ewan McGregor sarà il Grillo Parlante di del Toro

Ewan McGregor è ufficialmente l’interprete del Grillo Parlante nell’attesissimo adattamento di Pinocchio a cura di Guillermo del Toro. Il progetto, è rimasto in cantiere per lungo tempo e dopo la conferma della sua realizzazione con il supporto di Netflix, non sono arrivate nuove informazioni. A quanto pare però i lavori sono andati avanti e stanno procedendo spediti.

Ewan McGregor diventa il Grillo Parlante in Pinocchio

Nonostante quindi l’assenza di informazioni dettagliate, a partire da quelle sul cast, pare che il Pinocchio di Guillermo del Toro sia attualmente in sviluppo. Essendo un progetto in stop-motion richiederà sicuramente molto tempo, ma sembra che sotto certi aspetti sia a buon punto.

Ewan McGregor infatti in un’apparizione all’ACE Universe, ha spiegato di aver già registrato una buona fetta della sua parte, ovvero il doppiaggio del Grillo Parlante. Queste le sue parolo:

“Ho iniziato a lavorarci prima di partire per New York, per cui un po’ è stato registrato e ovviamente essendo animazione in stop-motion, ci vorrà molto tempo per completare quel film. La mia prima parte però, che è la registrazione dei dialoghi, è più o meno completata“.

Successivamente l’attore ha aggiunto un dettaglio succoso su possibili intermezzi musicali che coinvolgano il suo personaggio:

“Potrebbe esserci anche una canzone da registrare. Non sono sicuro di poterne parlare, quindi probabilmente è ancora da decidere“.

Il progetto di adattare Le avventure di Pinocchio di del Toro ha avuto, come tanti altri del regista, una gestazione lunghissima. Le prime avvisaglie addirittura risalgono al 2008, ma solo dieci anni dopo, superate diverse vicissitudini, è arrivata la conferma definitiva della realizzazione, con Netflix a finanziare e (presumibilmente) a distribuirlo quando sarà il momento.

Cosa ne pensate? Come vedete Ewan McGregor come doppiatore del Grillo Parlante? Ma soprattutto cosa vi aspettate da questo travagliato adattamento di Pinocchio realizzato da Guillermo del Toro?