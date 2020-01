Le riprese della serie Disney+ su Obi-Wan Kenobi sono state rinviate di quattro mesi. Esattamente da agosto 2020 a gennaio 2021, con Ewan McGregor che ha rassicurato i fan della saga dopo l’atmosfera cupa creata intorno allo show. Parlando ai microfoni di ComicBook.com l’attore aveva specificato quanto gli script fossero buoni. Oltre a spiegare come il rinvio era dovuto alla volontà della Lucasfilm e degli addetti ai lavori di prendersi quanto più tempo possibile.

McGregor tranquillizza i fan

Queste le parole di Ewan McGregor: “È solo slittata al prossimo anno, tutto qui. Gli script sono davvero buoni”. Per poi aggiungere che: “Credo che ora che Episodio IX è uscito in sala tutti alla Lucasfilm avranno più tempo da dedicare alla scrittura, hanno sentito di voler avere più tempo per scrivere gli episodi”. Il progetto è molto valido: “Io ho letto circa l’80-90% di quello che hanno scritto, e vi posso dire che è veramente molto buono”. Per poi tranquilizzare i fan: “E invece di iniziare a girare questo agosto, vogliono solo aspettare gennaio prossimo, tutto qui”. Quindi nulla di grave: “Niente di drammatico. Accade spesso in progetti del genere, vogliono solo aspettare un altro anno”.

McGregor ha quindi continuato provando a rasserenare gli animi dei fan. Si inizia sul perchè del rinvio: “Hanno rinviato le riprese. Non è nemmeno lontanamente così drammatico di quanto sta sembrando online”. La strada è chiara: “Penso siano intenzionati a mantenere la stessa data d’uscita in modo da non gravare questa scelta sulle spalle degli spettatori”. Quindi tutto ciò permette di: “Questo dà loro semplicemente più tempo per scrivere e per rendere gli script migliori”.

L’attore si riferisce al panico collettivo che questa notte si è diffuso sul web a causa dei rumor sulla possibile cancellazione della serie. L’indiscrezione è partita da Collider, le cui fonti sostenevano che la Lucasfilm e Kathleen Kennedy non fossero abbastanza soddisfatti dello script della serie. La data d’uscita quindi resta al momento invariata, ovvero per il 2022.