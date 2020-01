Explorer’s Guide to Wildemount (critical role) annunciato per d&d 5°ed

Annunciata l’uscita di Explorer’s Guide to Wildemount, un manuale che vi consentirà di costruire le vostre campagne nell’ambientazione di Critical Role. Il manuale uscirà il 17 marzo 2020, il prezzo sarà di 49.95 dollari e può essere preordinato su Amazon, su D&D Beyond e su Fantasy Grounds.

Explorer’s Guide to Wildemount

Critical Role è una serie web in cui un gruppo di attori gioca a Dungeons & Dragons. La serie è iniziata a marzo 2015 con la “prima campagna” che è durata ben 115 episodi, fino ad ottobre 2017. La “seconda campagna” ha preso il via a gennaio 2018 ed è ancora in corso. La Explorer’s Guide è solo l’ultimo dei prodotti scaturiti da questo progetto online: precedentemente era stato pubblicato il manuale Critical Role: Tal’Dorei Campaign Setting. Inoltre era iniziata una raccolta fondi per la realizzazione di uno speciale animato.

Questa Explorer’s Guide si focalizza sul continente di Wildemount, luogo dove è ambientata la seconda campagna. Il manuale conterrà anche regole che potranno essere applicate a qualsiasi campagna di D&D. Vediamo cosa promette l’anteprima:

Scoprite una raccolta di nuove opzioni utilizzabili per ogni partita di D&D, fra cui sottoclassi, incantesimi, oggetti magici, mostri e altro. Tutto nello stile delle avventure di Critical Role – come le Vestiges of Divergence o la possibilità di manipolare la magia dunamancy.

Iniziate una campagna in qualunque regione di Wildemount grazie ad una varietà di avventure introduttive, dozzine di idee per trame regionali e il sistema di cronache eroiche – un modo per creare storie di background che legheranno il personaggio a Wildemount.

Esplorate ogni angolo delle regioni di Wildemount e scoprite misteri rivelati per la prima volta dal Dungeon Master di Critical Role, Matthew Mercer.

Il manuale inoltre conterrà numerosi strumenti: un ampio dizionario geografico; la descrizione delle fazioni maggiori che popolano la regione; opzioni per il giocatore che includono sottoclassi, nuovi incantesimi e un sistema che consente ai personaggi di integrarsi nell’ambientazione; nuovi oggetti magici; nuove creature native del continente; quattro avventure introduttive – una per ogni regione di Wildemount.

Il manuale è principalmente scritto da Matthew Mercer e si tratterà di un libro di 304 pagine.