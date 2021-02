Il regista di Godzilla Vs. Kong al lavoro sul sequel di Face/Off

Paramount aveva annunciato l’arrivo di un nuovo Face/Off che avrebbe visto alla regia Adam Wingard (Godzilla Vs. Kong). La novità? Il regista ha rivelato che il film in lavorazione non sarà un remake, ma un sequel.

Un sequel per Face/Off

Nel 2019 era stato annunciato un nuovo Face/Off con la sceneggiatura di Oren Uziel. Ora è stato invece rivelato che il film vedrà un’altra collaborazione tra Adam Wingard e Simon Barrett. Per sfatare qualsiasi dubbio riguardo a un possibile remake del film di John Woo, Wingard ha scritto sul suo profilo Instagram: “Non potrei mai reinventarmi o rifare FACE/OFF. È il perfetto film d’azione. Simon Barret e io stiamo scrivendo un SEQUEL!”.

Non sarà il primo sequel di un film degli anni Novanta per i due: nel 2016 avevano infatti già realizzato Blair Witch, seguito della hit del 1999 The Blair Witch Project.

Il trailer del nuovo attesissimo film di Adam Wingard, Godzilla Vs. Kong, che uscirà a breve, lascia presagire un enorme successo.

Il cast non è stato ancora reso noto. Il Face/Off del 1997 aveva avuto nel suo cast John Travolta e Nicholas Cage, nei panni di un agente dell’FBI e di un terrorista. Non si esclude che Travolta possa tornare nel sequel, ma per ora sono solo ipotesi. La storia potrebbe proseguire seguendo i punti di vista e le vicende di vari personaggi, e la trama potrebbe essere valida in ognuno di questi casi.

La trama dell’originale

Iconico film d’azione, Face/Off ha ricevuto diverse nomination e riconoscimenti, incassando un totale di 245 milioni di dollari.

Per i due ruoli principali erano state valutate diverse accoppiate, tutte notevoli; alla fine, come tutti sanno, i due protagonisti sono stati interpretati da John Travolta e Nicholas Cage.

L’agente FBI Sean Archer tenta in tutti i modi di catturare il terrorista Castor Troy, che anni prima ha ucciso suo figlio. Archer si sottopone a un intervento di chirurgia plastica per assumere le sembianze di Troy per scoprire dove si trova una bomba. Le cose si complicano quando anche Troy si fa cambiare i connotati e si trova così con la faccia dell’agente Archer. Travolta e Cage si trovano così a scambiarsi i ruoli, in un thriller che lascia col fiato sospeso.