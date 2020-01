The Falcon and the Winter Soldier, la serie anticipata ad agosto!

La notizia era nell’aria negli ultimi tempi, ma ora è arrivata una prima conferma. The Falcon and the Winter Soldier è stata anticipata e arriverà prima del previsto. Lo show, il primo del Marvel Cinematic Universe ad arrivare su Disney+, dovrebbe fare il proprio debutto nel mese di agosto, ben prima del periodo inizialmente annunciato.

The Falcon and the Winter Soldier anticipata, lo show debutterà in estate

Questa serie, che seguirà le avventure dei due personaggi del titolo dopo gli eventi di Avengers: Endgame, è una delle tante annunciate dai Marvel Studios durante la propria grande presentazione al San Diego Comic-Con. Durante quell’occasione Kevin Feige aveva rivelato che lo show avrebbe fatto il proprio debutto sulla piattaforma durante l’autunno 2020. Come per gli altri progetti Disney+ infatti non c’erano date precise, ma solamente un periodo indicativo.

Qualche mese dopo poi sono iniziate le riprese, accompagnate dalle prime immagini dal set, che hanno svelato qualche novità succosa. Recentemente ad esempio sono emerse le foto di U.S. Agent, interpretato da Wyatt Russell, mentre imbraccia l’iconico scudo di Capitan America. Apparentemente la trama ruoterà in parte intorno a questo nuovo erede dell’eroe scelto dal Governo, in contrasto con Sam Wilson incaricato da Steve Rogers stesso alla fine di Avengers: Endgame.

La velocità con cui le riprese procedevano ha iniziato a fare sospettare che The Falcon and the Winter Soldier venisse anticipata. La stessa cosa infatti era accaduta a WandaVision, che debutterà nel 2020 invece che nella primavera 2021.

Nelle ultime ore sono giunti report che sembrano confermare questa ipotesi. Al posto del previsto autunno, la serie dovrebbe arrivare su Disney+ alla fine dell’estate, nel mese di agosto. Non si sa ancora quale potrebbe essere la data definitiva del primo episodio. Maggiori informazioni arriveranno nei prossimi mesi, magari proprio al San Diego Comic-Con, insieme a quelle degli altri progetti Marvel in arrivo.