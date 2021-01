Anthony Mackie, il Falcon del MCU, è un vero fan di Boba Fett. Al Late Late Show with James Corden, l’attore Marvel ha mostrato un elmetto firmato da Jeremy Bulloch, il Boba originale di Star Wars. Ma non solo: ha anche dipinto il suo casco della motocicletta con i colori del cacciatore di taglie della galassia lontano lontano. Che sia il suo modo per far capire a Disney che vuole cambiare franchise e comparire in The Book of Boba?

Falcon è un super fan di Boba Fett

Nel video Mackie racconta come il suo elmo non sia “mai uscito dalla custodia“. L’elmo di un personaggio che ha “idolatrato tutta la vita e che avrei voluto interpretare per tutta la mia carriera. Quando di recente hanno annunciato che avrebbero fatto una serie TV su questo personaggio, ho detto al mio manager: ‘Se non mi scelgono per questo ruolo, non ti parlerò mai più, andrai a mangiare maiale e fagioli a West Hollywood. Non sono stato scelto per questo ruolo”.

Mackie va avanti spiegando di aver incontrato quest’attore, Jeremy Bulloch. Il Boba originale, che purtroppo ci ha lasciato il mese scorso all’età di 75 anni. Ma Falcon ha un ricordo speciale del primo Boba Fett, che ha firmato il suo elmetto. Il tesoro più prezioso nella casa dell’attore.

L’attore ha poi mostrato il casco della sua motocicletta, che ha fatto dipingere dal suo “makeup artist quando stavo girando Point Blank in Cincinnati, Ohio. Guardalo, non puoi batterlo”.

Mackie potrebbe arriva in The Book of Boba?

Falcon ha voluto mostrare il suo lato Orgogliosamente Nerd al Late Late Show, ma sembra improbabile che fosse un disperato tentativo di comparire nel nuovo show Star Wars: The Book of Boba. Temuera Morrison ha quel ruolo (dopo aver interpretato Jango Fett nella trilogia prequel). E Mackie ha già un suo show su Disney+: The Falcon and the Winter Soldier arriva il 19 marzo. Ma magari può ancora sperare in un cameo. Lo scopriremo all’uscita della serie, prevista per la fine dell’anno.