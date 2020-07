Fallout: in arrivo una serie TV su Amazon Prime Video...

Fallout, il franchise di videogiochi più venduto al mondo, diventa una serie TV grazie a Prime Video. Le conferme arrivano dal breve trailer che l’account Twitter di Fallout ha pubblicato. I creatori della serie sono Jonathan Nolan, il fratello di Christopher di Interstellar, e Lisa Joy. Entrambi hanno lavorato alla creazione della serie TV Westworld. La conferma del coinvolgimento di Nolan e Joy arriva da Todd Howard di Bethesda, il quale si è detto entusiasta del progetto.

Il mondo di Fallout è quello in cui il futuro immaginato dagli americani alla fine degli anni ’40 esplode su se stesso attraverso una guerra nucleare nel 2077. Qui, la durezza della terra desolata si contrappone all’idea utopica della generazione precedente di un mondo migliore attraverso l’energia nucleare. “Fallout è una delle più grandi serie di giochi di tutti i tempi“, hanno dichiarato Joy e Nolan. I due hanno inoltre aggiunto: “Ogni capitolo di questa storia follemente fantasiosa ci è costato innumerevoli ore che avremmo potuto trascorrere con la famiglia e gli amici”. Per poi concludere: “Quindi siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Todd Howard e il resto dei brillanti pazzi di Bethesda per dare vita a questo universo enorme, sovversivo e cupamente divertente con Amazon Studios”.

Tanti premi per il videogioco

Il franchise di Fallout ha fatto registrare vendite record oltre a ricevere decine di premi. Il suo gioco per cellulare, Fallout Shelter, è stato scaricato più di 170 milioni di volte. Lo show proviene da Amazon Studios e Kilter Films in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. I produttori esecutivi sono Jonathan Nolan, Lisa Joy e Athena Wickham per Kilter Films; Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks.