I fan delle Superchicche entusiasti dopo l’annuncio del live-action

Per i fan dell’amata serie di Cartoon Network Le Superchicche, lunedì è arrivata una notizia fantastica quando è stato annunciato che The CW sta sviluppando un’iterazione live-action della serie. Subito dopo l’annuncio, i fan si sono rapidamente rivolti a Twitter per esprimere i loro sentimenti. Come sempre sono emersi sentimenti contrastanti. Molti si sono detti entusiasti del progetto mentre altri sono interessati ma preoccupati che la serie diventi oscura e angosciosa, paragonandola a Riverdale e non necessariamente in un buon modo.

