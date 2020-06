Fantastic 4: Josh Trank avrebbe voluto una Sue Storm nera...

Josh Trank avrebbe voluto puntare su attori di colore per interpretare tutta la famiglia Storm in Fantastic 4. Il regista, durante una recente intervista con Geeks of Color, ha svelato il suo dispiacere per non aver combattuto contro la 20th Century Fox che si oppose all’idea. “Ci sono state molte discussioni controverse dietro le quinte. A me interessava soprattutto ingaggiare degli attori neri per interpretare Sue Storm, Johnny Storm e Franklin Storm” ha spiegato il regista. Che ha poi aggiunto: “Però, quando hai a che fare con uno studio per un film così grande, tutti vogliono avere una mente aperta su chi saranno le grandi star”.

Josh Trank ha trovato un muro: “Del tipo ‘Magari sarà Margot Robbie’, o una cosa del genere. Ma quando è arrivato il momento, ho trovato delle forti respinte per ingaggiare una donna di colore in quel ruolo”. Trank è ancora amareggiato per non aver contestato la scelta: “Quando ci ripenso, credo che avrei dovuto andarmene una volta che me ne sono reso conto”. Questione di principio: “Mi sento in imbarazzo per non averlo fatto, solo per principio, perché quelli non sono i valori che sostengo nella mia vita, non lo erano in quel momento e non lo sono mai stati”. Un fardello pesante: “Perché sono una persona che parla sempre di difendere ciò in cui si crede, anche a rischio di rovinare la mia carriera. Mi sento in colpa per non aver fatto i conti con quella questione”.

Ancora oggi Josh Trank non trova spiegazioni: “Sento di aver fallito, ma è stata una situazione strana e sfortunata, non so come definirla altrimenti”. I Fantastic 4 è un film del 2015 diretto da Josh Trank e basato sui personaggi omonimi dei fumetti Marvel Comics. La pellicola è un reboot del franchise cinematografico dei Fantastici Quattro, e, a differenza di questi ultimi, è basato sulla versione Ultimate del gruppo. Ha come protagonisti Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell e Toby Kebbell.