Fantasy Flight annuncia il manuale gdr di KeyForge!

Fantasy Flight ha annunciato l’uscita di un gdr basato su KeyForge. Il gioco di ruolo sfrutterà il sistema Genesys, un modo di giocare di ruolo pubblicato dalla stessa azienda di KeyForge, adatto a giocare avventure in qualunque ambientazione, dal fantasy alla fantascienza e oltre.

KeyForge, il gioco di ruolo

KeyForge è un gioco di carte creato nel 2018 dalla mente di Richard Garfield, l’uomo che ci ha donato Magic: The Gathering. È pubblicato dalla Fantasy Flight Games, azienda statunitense che si occupa di giochi di ruolo, da tavolo e di carte collezionabili. Ha una caratteristica principale che lo distingue dal fratello maggiore Magic: i mazzi di KeyForge sono precostruiti. Ogni mazzo contiene 37 carte casuali, prese da un pool predefinito. Le carte dell’espansione Call of the Archons sono 370, non esistono due mazzi uguali. Il retro delle carte è unico per ogni mazzo e impedisce di scambiare o vendere le carte singole, evitando così anche il fenomeno del net-decking. Ci sono ben 104 settilioni di combinazioni possibili, un numero troppo alto per essere compreso da mente umana.

Ecco la presentazione del gioco di ruolo dal sito ufficiale: “Fantasy Flight Games è fiera di annunciare I Segreti del Crogiolo, un nuovo manuale per il sistema di gioco di ruolo Genesys ambientato nel mondo di KeyForge! Questo manuale di 272 pagine vi consentirà di intraprendere fantastiche avventure e scoprire le molte meraviglie e i pericoli del Crogiolo. Civiltà perdute, cospirazioni misteriose, ambienti bizzarri, mostri mutati e molto altro! I Segreti del Crogiolo contiene nuove opzioni di creazione del personaggio, armi ed armature uniche, nuove abilità che riguardano il misterioso Æmber che permea il mondo, avversari stravaganti, e un nuovo strumento per avventure che mette insieme tutti questi aspetti!“

