Fast and Furious 11 sarà l’ultimo della saga

La saga principale sta per concludersi ma nuovi spinoff sono in arrivo

È la fine della strada per Fast and Furious. Secondo Deadline, la Universal Pictures terminerà il principale franchise di corse automobilistiche con due film finali dopo il debutto di F9. Justin Lin, che con F9 avrà diretto cinque dei film Fast & Furious, è in trattative per dirigere gli ultimi due capitoli. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang dovrebbero tornare, considerando che sopravvivono agli eventi della F9. La notizia conferma i precedenti commenti di Diesel, il quale ha affermato che stava valutando la possibilità di dividere il decimo film in due parti.

In sviluppo vari spinoff

In origine, Fast and Furious 10 doveva essere l’ultimo film del franchise. Tuttavia è arrivata poi la notizia dell’espansione dell’universo di F&F in vari spinoff. Uno tutto al femminile è attualmente in lavorazione, mentre è in fase di sviluppo anche un sequel di Hobbs e Shaw. Oltre alla serie animata di Netflix Fast & Furious Spy Racers. Prima del finale, tuttavia, gli spettatori dovranno aspettare F9, che è stato recentemente spostato dal 2 aprile 2021 al 28 maggio 2021. Il film avrebbe dovuto essere presentato in anteprima nell’aprile 2020, ma è stato ritardato di oltre un anno a causa del coronavirus.

F9 vedrà il ritorno di Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Oltre a Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, insieme ai preferiti dai fan Sung Kang e Lucas Black di Tokyo Drift. Anche John Cena si unirà al franchise nei panni del fratello di Dom Jakob. Michael Rooker interpreterà un nuovo personaggio chiamato Buddy e anche Cardi B avrà un ruolo.

Fast and Furious si prepara a toccare le stelle. La star della serie Michelle Rodriguez ha apparentemente confermato che F9: The Fast Saga si avventurerà finalmente oltre l’atmosfera della Terra. Se Ludacris ha solo accennato alla possibilità durante una precedente intervista, la conferma è arrivata dalla Rodriguez durante una recente intervista al The Jess Cagle Show di Sirius XM.