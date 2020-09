Fast & Furious si prepara a toccare le stelle. La star della serie Michelle Rodriguez ha apparentemente confermato che F9: The Fast Saga si avventurerà finalmente oltre l’atmosfera della Terra. Se Ludacris ha solo accennato alla possibilità durante una precedente intervista, la conferma è arrivata dalla Rodriguez durante una recente intervista al The Jess Cagle Show di Sirius XM. I fan dovranno aspettare un po’ prima di vedere come se la cava Dominic Toretto a gravità zero, poiché Fast & Furious 9: The Fast Saga è stato posticipato al 2021 a causa della pandemia di coronavirus in corso.

Michelle Rodriguez conferma l’avventura nello spazio

Di fronte alla fatidica domanda, Michelle Rodriguez è stata colta alla sprovvista e apparentemente ha confermato la notizia. “Oh, no. Come avete scoperto questo? Vedete cosa succede? La gente inizia a parlare dietro le quinte, amico“, ha detto. E ha aggiunto: “Quando un film non esce e non se ne dimentica, le cose vengono fuori. Nessuno doveva saperlo!” La Rodriguez ha continuato, confermando che il suo personaggio perde l’azione a gravità zero, ma che era orgogliosa di come la produzione è diventata più inclusiva dietro le quinte dopo aver sollevato problemi con i produttori. “Non sono abbastanza fortunata da colpire lo spazio, ma abbiamo avuto una scrittrice e abbiamo mostrato molto amore, penso, su questo”.

Michelle Rodriguez ha inoltre aggiunto: “Grazie a Justin Lin. Siamo stati in grado di trovare un po’ più di attenzione e amore per le ragazze nel film. E quindi spero davvero che questo si manifesti nel prodotto finale”. L’attrice ha anche spiegato le sue ragioni per convincere una donna della troupe a fare la scrittrice, cosa che è diventata importante sul set man mano che le scene si svolgevano.