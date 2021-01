Disponibile un nuovo trailer per Fate: The Winx Saga

Netflix ha appena rilasciato un nuovo trailer esclusivo di Fate: The Winx Saga. Il live action che si ispira al cartone animato italiano di Iginio Straffi è firmato da Brian Young, famoso per The Vampire Diaries. La serie TV sarà disponibile a partire da questo venerdì sulla piattaforma streaming di Netflix ed è composta da sei episodi inediti.

Il nuovo trailer di Fate: The Winx Saga

La serie racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza. Di seguito vi riportiamo il cast e i rispettivi personaggi:

Abigail Cowen nel ruolo di Bloom ( Le Terrificanti Avventure di Sabrina);

( Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella ( Fugitives, The Frankenstein Chronicles );

( ); Precious Mustapha nel ruolo di Aisha ( Il giovane ispettore Morse );

( ); Eliot Salt nel ruolo di Terra ( GameFace );

( ); Elisha Applebaum nel ruolo di Musa ( Carly & Paolo Undercover Hooligan, No Reasons );

( ); Sadie Soverall nel ruolo di Beatrix ( Rose Plays Julie );

( ); Freddie Thorp nel ruolo di Riven ( The Discovery of Witches, Safe, Overdrive );

( ); Danny Griffin nel ruolo di Sky ( So Awkward, The Gentlemen );

( ); Theo Graham nel ruolo di Dane ( Clink, Hollyoaks, Doctors );

( ); Jacob Dudman nel ruolo di Sam (The Stranger, Medici, The A List).

Fate: The Winx Saga è una serie originale Netflix realizzata da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. La serie vede Brian Young come showrunner, mentre Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera, ISIS – Le reclute del male) sono i produttori esecutivi, insieme a Cristiana Buzzelli e Joanne Lee per Rainbow.

