Un teaser trailer per la sesta stagione Fear The Walking Dead

La sesta stagione di Fear The Walking Dead si mostra finalmente per tutti gli appassionati. In occasione del panel al [email protected] (l’edizione digitale del tradizionale evento estivo di San Diego) arriva il primo teaser trailer della serie TV. Questo spin-off di The Walking Dead continua a farsi amare dai suoi fan e prosegue quindi con nuove appassionanti avventure.

Fear The Walking Dead, ecco il trailer della sesta stagione

Nonostante quest’anno i rinvii per film e serie TV siano all’ordine del giorno, sembra che non sia così per questo progetto o quasi. Lo show infatti proseguirà la sua corsa fino a un certo punto, con una prima parte della nuova stagione (costituita da tutti gli episodi girati prima della chiusura dei set a causa delle misure anti-contagio) che arriverà il prossimo ottobre. Ancora non ci sono informazioni in merito a quando sarà possibile completare la produzione.

ComicBook.com riporta i commenti dello showrunner Andrew Chambliss rilasciati a Entertainment Weekly:

“Credo che ciò che più ci esalta della sesta stagione sia il fatto che chiunque sia separato e abbiamo già sentito Ginny citare il fatto che ha un buon numero di accampamenti sotto il suo controllo. È come una colonizzatrice. È come se facesse dei franchise di questi accampamenti e venisse ad aggiustare le cose e poi ne prende il controllo. Però significa che vedremo molti posti differenti e avremo tanti aspetti da esplorare e potremo andare davvero in profondità con i personaggi“.

Fear The Walking Dead tornerà con la sesta stagione il prossimo 11 ottobre.