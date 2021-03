Ecco Fennec Shand nel primo sguardo a The Bad Batch...

In attesa del debutto del nuovo spettacolo il 4 maggio, nello Star Wars Day, i fan possono già dare uno sguardo a Fennec Shand in Star Wars: The Bad Batch. Ming-Na Wen ha dato vita al personaggio in live-action per The Mandalorian di Disney+ e ora darà la voce a Fennec nello spettacolo animato. Questo si svolge decenni prima che Din Djarin desse la caccia a Fennec su Tatooine, nel periodo tra le Guerre dei Cloni della trilogia prequel e la ribellione della trilogia originale. L’account Instagram di Star Wars, per festeggiare il mese in cui si celebrano le donne, ha condiviso una storia con sfondi del telefono con i personaggi femminili animati del franchise. Un nuovo scatto di Fennec fa parte di quella collezione. “Tutti dicono che vogliono solo la conferma. Quindi, sì, è Fennec!” ha detto la Wen a StarWars.com, per poi aggiungere “È una Fennec più giovane ed è doppiata da me”.

Ecco il primo sguardo di Fennec Shand in The Bad Batch:



La sinossi di The Bad Batch

The Bad Batch continua la storia della squadra di Clone Wars, che è stata una parte fondamentale del conflitto che ha cambiato la galassia. Mentre l’alba dell’impero si profila all’orizzonte, questi cloni unici partono per le loro avventure, come descritto da Disney. “Star Wars: The Bad Batch segue i cloni d’élite e sperimentali del Bad Batch (introdotto per la prima volta in “The Clone Wars“) mentre trovano la loro strada in una galassia in rapido cambiamento subito dopo la Guerra dei Cloni”.

“I membri di Bad Batch, una squadra unica di cloni che variano geneticamente dai loro fratelli nell’esercito dei cloni, possiedono ciascuno una singolare abilità eccezionale che li rende soldati straordinariamente efficaci e un equipaggio formidabile”. Tutto ciò accade: “Nell’era successiva alla Guerra dei Cloni, affronteranno audaci missioni mercenarie mentre lottano per rimanere a galla e trovare un nuovo scopo. Questa serie animata arriverà esclusivamente su Disney +”.