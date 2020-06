Fiere del Fumetto, comunicato stampa: Insieme per guardare avanti

Per la prima volta i Festival di Fumetto si uniscono e chiedono al Governo l’adozione di misure straordinarie a sostegno delle manifestazioni culturali escluse dal Fondo Cultura

A causa del Coronavirus molti organizzatori hanno deciso di posticipare o annullare molte fiere del fumetto e del gioco da tavolo. Pensate ad esempio al COMICON di Napoli o alla Play! di Modena.

Il settore fieristico è tra quelli con una previsione di ritorno alla normalità tra le più lontane di tutti. Gli organizzatori di molte fiere del fumetto si sono riuniti per stendere un comunicato. Il titolo scelto per il comunicato delle fiere del fumetto è iconico: Insieme per guardare avanti. Il comunicato è stato scritto con un obiettivo: richiedere “misure urgenti, puntuali e dedicate”. Inoltre si promuove un dialogo con le Istituzioni sulla situazione economica nei diversi settori culturali. Del resto, il comunicato inizia spiegando che fumetto vuol dire anche cultura, editoria, industria, imprenditoria, artigianalità, creatività, professionalità, filiera.

Ci sono state notevoli perdite economiche per il settore quest’anno. Legate a mancata vendita dei biglietti, mancati contributi e sponsorizzazioni, mancati emolumenti a dipendenti e collaboratori, mancato supporto al volontariato fondamentale per questi eventi culturali. Vengono chieste azioni che contengano questo danno, su questa filiera che pru “invisibile” offre un riflettore all’Italia sulle industrie culturali internazionali, così come i cinema ed i teatri. Questi ultimi, infatti, sono stati esplicitamente considerati nel testo del Decreto Rilancio, riguardo il Fondo Cultura.

Il comunicato vede come firmatari 23 fiere del fumetto nazionali e internazionali. Tra questi citiamo il COMICON di Napoli, il Lucca Comics & Games, il Riminicomix, il TCBF Treviso Comic Book Festival, il Torino Comics ed il Venezia Comics. Per scaricare il comunicato potete visitare la pagina dedicata del Lucca Comics & Games, anche se lo trovate cercando in ciascun sito ufficiale dei 23 aderenti.