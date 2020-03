La figlia di Carrie Fisher nei panni di Leia nel video backstage

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha svelato un flashback relativo all’addestramento jedi di Leia. Per il ruolo è stata scelta Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher. In un video tratto da uno dei contenuti extra, che saranno presenti nella versione DVD e Blu-Ray di Episodio IX, si può scoprire qualche dettaglio sul come la produzione affronta l’assenza di Carrie Fisher.

Le immagini girate sul set di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker portano alla luce le grandi emozioni di Daisy Ridley nell’interpretare le sequenze che prevedono un’interconnessione con Leia. Ma soprattutto quelle di Billie Lourd, scelta come controfigura della madre per l’addestramento jedi del personaggio in azione. La scena girata in seguito è stata modificata in post-produzione per sovrapporre il volto di Carrie su quello della figlia.

Patrick Tuback parla di Billie Lourd

Patrick Tuback, supervisore degli effetti visivi della ILM, in un’intervista rilasciata a Yahoo! Entertainment ha parlato della figlia di Fisher. “Vederla in quel ruolo è stato emozionante per tutti ed è stato anche grandioso”. La scelta è stata semplice: “Se dovevamo avere qualcuno impegnato a interpretare la parte di Carrie era grandioso che fosse Billie perché ci sono molte somiglianze tra di loro a cui abbiamo potuto attingere”. Aiuto fondamentale per il team della produzione è stata la possibilità di usare il materiale che Carrie aveva girato per Il ritorno dello Jedi.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker è un film del 2019 diretto da J. J. Abrams. Scritto da J. J. Abrams e Chris Terrio, prodotto da Lucasfilm e Bad Robot Productions e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Si tratta del nono capitolo della saga di Guerre stellari e il terzo e ultimo film della cosiddetta “trilogia sequel”, composta da Star Wars: Il risveglio della Forza (2015) e Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017); il film è ambientato un anno dopo gli eventi di quest’ultimo.