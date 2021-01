Quali sono i film più attesi del 2021?

Il 2020 è stato irrimediabilmente segnato dallo scoppio della pandemia di Covid-19 che ha avuto pesanti ripercussioni anche sul mondo del cinema. Il virus ha reso necessario la chiusura di teatri e sale ma anche il blocco di produzioni cinematografiche di film attesissimi. Molte uscite sono dunque slittate dal 2020 al 2021 o addirittura agli anni successivi a questo. Ecco perché l’anno appena iniziato ci riserverà una lunga serie di uscite molto importanti e attese dal pubblico.

In questo articolo analizzeremo dunque i film in uscita nel 2021, con date e trame, concentrandoci sui titoli più attesi (che non sono pochi!). Chiaramente ognuno di questi potrebbe subire ulteriori slittamenti in base all’evoluzione della pandemia nel mondo, ma nel caso, ci aggiorneremo più avanti!

Quali sono i film in uscita nel 2021 che attendiamo di più?

The Suicide Squad

Partiamo da The Suicide Squad – Missione Suicida che è sicuramente uno dei film più attesi del 2021. La Warner Bros. ha annunciato che il sequel diretto da James Gunn sul gruppo di villain DC Comics, uscirà in contemporanea nei cinema e sulla piattaforma HBO Max. Una decisione arrivata proprio in virtù della condizione incerta delle sale. La pellicola DC Comics,- che vede il ritorno di Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Joel Kinnaman nei panni del colonnello Rick Flag e Jai Courtney nei panni del capitano Boomerang – uscirà il 6 agosto 2021 negli USA.

Offerta Suicide Squad (DVD) The disk has Italian audio and subtitles.

Smith,Fitz,Barinholtz,Robbie (Actor)

Audience Rating: G (audience generale)

The Matrix 4

Tra i film più attesi del 2021 c’è sicuramente anche The Matrix 4. Il quarto capitolo della celeberrima e amata saga con Keanu Reeves arriva ben 17 anni dopo l’uscita del terzo. La data d’uscita del film era inizialmente prevista per maggio 2021, poi per giugno, poi ad aprile 2022. Fortunatamente Warner Bros. ha deciso di anticipare al 22 dicembre 2021. In merito alla trama, Reeves, che tornerà nei panni di Neo, ha anticipato che avrà “una bellissima storia d’amore stimolante. Avrà una grande storia, ma sarà un’altra versione di quella classica. Tutto sarà rivelato a tempo debito”. Reeves ha ritrovato la regista e sceneggiatrice Lana Wachowski (questa volta senza la sorella Lily Wachowski) e le co-protagoniste Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett-Smith, che tornano rispettivamente nei panni di Trinity e Niobe.

Dune

Adattamento della saga fantascientifica creata da Frank Herbert, Dune illustra uno dei capitoli fondamentali dell’intera collana, l’ascesa al potere del giovane Paul Atreides. Nei panni del protagonista del film di Denis Villeneuve troviamo Timothée Chalamet, affiancato da un cast d’eccellenza in cui troviamo Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Zendaya Coleman, Josh Brolin, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Oscar Isaac. L’uscita al cinema (e/o su HBO Max) è prevista per ottobre 2021. In attesa che esca nelle sale, il film ha ufficialmente guadagnato un punteggio PG-13, classificazione riservata alle opere vietate ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto. Una scelta causata dalla presenza di “sequenze di forte violenza, alcune immagini inquietanti e materiale suggestivo“.

Space Jam: A New Legacy

A distanza di 25 anni da Space Jam, film che ha segnato una generazione e ha incantato gli appassionati di basket grazie anche alla presenza di Michael Jordan, nel 2021 arriva il sequel, intitolato Space Jam: A New Legacy. A raccogliere l’eredità di Jordan è un altro idolo dell’Nba, LeBron James, che affiancherà dunque gli amatissimi Looney Tunes in questa nuova avventura. L’uscita è prevista negli Stati Uniti a luglio 2021 sia in sala sia in streaming su HBO Max; in Italia è probabile che arrivi nella seconda metà dell’anno.

Space jam Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle (Actors)

Joe Pytka (Director)

Black Widow, Spider-Man 3 e tutti i film 2021 del MCU

Black widow

Sono tante le pellicole del Marvel Cinematic Universe in arrivo nel 2021 dopo un anno in cui molti titoli sono stati rimandati. Il primo ad attenderci è Black Widow, la cui uscita al cinema è prevista il 7 maggio 2021 dopo aver subito due rinvii dovuti all’arrivo della seconda ondata della pandemia. Il film è ambientato poco dopo gli eventi di Captain America: Civil War ed è interamente incentrato su Vedova Nera. Segnerà l’addio definitivo di Scarlett Johansson al MCU? Lo scopriremo solo l’anno prossimo

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings esplorerà storie e personaggi finora non trattati nell’universo cinematografico Marvel. Diretto da Destin Daniel Cretton, il cinecomic trova nel cast Simu Liu come Shang-Chi, Tony Leung come Wenwu, Awkwafina come Katy, Meng’er Zhang come Xialing, Michelle Yeoh come Jiang Nan, Ronny Chien come Jon Jon, Fala Jen come Jiang Li e Florian Munteanu come Razon Fist. L’uscita è prevista per il 9 luglio 2021.

Gli Eterni

Gli Eterni è il film diretto da Chloé Zhao caratterizzato da un potentissimo cast. Troviamo Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan è Sersi, Kumail Nanjiani è Kingo, Lauren Ridloff è la super-veloce Makkari, Brian Tyree Henry è Phastos. E ancora Salma Hayek nei panni di Ajak, Lia McHugh , Don Lee, Barry Keoghan e Angelina Jolie che sarà la fiera guerriera Thena. Kit Harington è invece stato scelto per il ruolo di Dane Whitman alias Cavaliere Nero. La data d’uscita è il 5 novembre 2021.

Spider-man 3

Attesissima è l’uscita di Spider-Man 3 con Tom Holland al suo quinto cinecomic nei panni del supereroe. Secondo diversi rumors, questo capitolo potrebbe trovare diverse versioni dell’Uomo Ragno, affiancando a Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, che avevano interpretato lo stesso personaggio nelle precedenti saghe. Sarà così? Chissà!

Il Principe Cerca Figlio

Il Principe cerca figlio è il titolo scelto in Italia per sequel del cult Il Principe cerca moglie. Negli Stati Uniti invece si è optato per Coming 2 America. Nel cast troviamo Eddie Murphy, Arsenio Hall, Garcelle Beauvais. Oltre a James Earl Jones, John Amos, Shari Headley, Louis Anderson e Vanessa Bell Calloway. L’uscita è programmata per il 5 marzo 2021 su Amazon Prime. In questo sequel, il principe Akeem è ormai pronto a diventare il re dell’immaginario paese africano di Zamunda. Scopre però di avere un figlio (Jermaine Fowler) che vive nel Queens, New York. Per questo si mette in viaggio con il suo fidato compagno di avventure per trovarlo e renderlo il legittimo erede al trono.

Ghostbusters: Legacy

Ghostbusters: Legacy sarà diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman che diresse i primi due capitoli della saga negli anni ottanta. Per quanto riguarda il cast, ritroveremo Hudson (Winston Zeddemore), Dan Aykroyd (Ray Stantz), Bill Murray (Peter Venkman), Sigourney Weaver (Dana Barrett) e Annie Potts (Janine Melnitz), che appariranno insieme a nuovi attori, chiamati ad interpretare nuovi personaggi con misteriosi legami familiari con il compianto Egon Spengler (Harold Ramis). L’uscita del film è prevista per il 5 marzo 2021.

Free Guy

Alla presentazione del Disney Investor Day 2020, la società ha annunciato diverse date di uscita per altrettanti nuovi progetti. Tra questi la pellicola con Ryan Reynolds, Free Guy. La data di uscita del film basato sul mondo dei videogiochi era stata precedentemente posticipata a tempo indeterminato, ma la Disney ha ora annunciato che l’uscita è programmata nelle sale per il 21 maggio 2021. Il protagonista principale sarà Ryan Reynolds. L’attore interpreta Guy, un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un personaggio non giocante (NPC) in un videogioco open world. Dopo la sua scoperta, Guy intraprende una missione per diventare un eroe e salvare il suo mondo prima che gli sviluppatori del gioco chiudano i server.

Assassinio sul Nilo

Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh è il seguito del successo del 2017 Assassinio sull’Orient Express. Il mistero dell’omicidio, basato sul romanzo di Agatha Christie, riprende con Branagh che riveste il suo ruolo di detective belga Hercule Poirot. Questa volta è in vacanza a bordo di una lussuosa crociera sul fiume, quando la luna di miele di una coppia viene improvvisamente interrotta. “Ti chiedo, hai mai amato così tanto, sei stato così posseduto dalla gelosia, da poter uccidere?” chiede Poirot nel trailer. “Il crimine è l’omicidio. L’assassino è uno di voi”. L’uscita è prevista nel 2021.

Film 2021: dall’horror ai grandi ritorni

Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong, il quarto capitolo nel contemporaneo Monster-verse prodotto da Legendary (dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters), è diretto da Adam Wingard. Nel cast troviamo Alexander Skarsgard , Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Kyle Chandler. La sinossi ufficiale di Godzilla vs Kong recita: “In un nuovo mondo in cui uomo e mostro ora coesistono, Monarch deve aprire la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani, tenendo sotto controllo l’umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano ad organizzare malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via tutta la vita sul pianeta”. Infine: “Nel frattempo, sull’isola di Skull, una strana attività sismica attira contemporaneamente l’attenzione di Godzilla e Kong“. L’uscita del film è in programma su HBO Max per il 21 maggio 2021.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 è il titolo provvisorio del nuovo capitolo della saga di spionaggio. Scritto e diretto da Christopher McQuarrie, ritrova il suo protagonista Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt . È il settimo capitolo della serie di film Mission Impossible e il terzo film della serie diretto da McQuarrie, dopo Rogue Nation e Fallout. Il cast include Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassette Frederick Schmidt, che riprendono i ruoli dei film precedenti. Il tutto insieme a Hayley Atwell, Pom Klementief, Shea Whigham ed Esai Morales, che si uniranno al franchise. L’ uscita di Mission: Impossible 7 è prevista per il 19 novembre 2021 da Paramount Pictures.

Top Gun: Maverick

Altro film che vedrà protagonista Tom Cruise è Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski. Si tratta del sequel di Top Gun del 1986 che, oltre a Cruise, trova nel cast Miles Teller, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris. Sia Tom Cruise che Kilmer riprendono i loro ruoli del precedente film. Il film arriverà nei cinema il 2 luglio 2021.

A Quiet Place II

Continuiamo adesso con un po’ di film di genere horror che ci attendono nel 2021. Uno di questi è A Quiet Place II (A Quiet Place Part II), scritto e diretto da John Krasinski. La pellicola è prequel e sequel di A Quiet Place – Un posto tranquillo del 2018 ed è interpretato da Emily Blunt, Millicent Simmonds, John Krasinski e Noah Jupe, che riprendono i ruoli dal primo film, Cillian Murphy e Djimon Hounsou. In una clip John Krasinski spiega come hanno portato avanti la trama. Queste le sue parole: “Abbiamo risposto a tutte quelle domande che il pubblico aveva dal primo giorno, in particolare ‘Come è iniziato tutto?’” La data di uscita è fissata per aprile 2021.

Halloween Kills

Halloween Kills vede il ritorno del regista David Gordon Green, che ha diretto Halloween 2018. Insieme a Green per il suo nuovo film ci sono ancora una volta Curtis e Courtney, così come i protagonisti Judy Greer e Andi Matichak, oltre a un numero di stelle del film originale del 1978. Halloween Kills uscirà nei cinema il 15 ottobre 2021 e riprenderà lì dove si era interrotto lo scorso capitolo. Jamie Lee Curtis ha interpretato Laurie Strode nel debutto dello show, riprendendo il suo ruolo in cinque diversi sequel, incluso l’imminente Halloween Kills. L’attrice ha già annunciato che ci attende un capolavoro.

Candyman

Il nuovo Candyman, che viene presentato come un sequel spirituale del film originale del 1992, arriverà nelle sale il 27 agosto 2021. Peele ha prodotto il film e ha co-sceneggiato con Nia DaCosta. Oltre ad Abdul-Mateen, Candyman è interpretato da Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colmon Domingo. Il film è stato girato nell’autunno del 2019. “L’originale è stato un film di riferimento per la rappresentazione dei neri nel genere horror. Accanto a Night of the Living Dead, il film è stato una grande ispirazione per me come regista”, ha dichiarato Peele.

The Conjuring 3 – Per Ordine del Diavolo

Continuiamo con il genere horror con un altro attesissimo titolo del 2021. La saga di The Conjuring continua infatti con un nuovo capitolo, il terzo, dal sottotitolo Per ordine del Diavolo. Ed e Lorraine Warren questa volta saranno catapultati negli anni ’80 alle prese con il caso di Arne Johnson, uomo accusato di aver ucciso il suo padrone di casa. Si tratta di un fatto realmente accaduto, che fu il primo caso legale nella storia degli Stati Uniti in cui la linea difensiva di un avvocato fu impostata sulla base del fatto che l’uomo fosse stato posseduto durante l’omicidio. Proprio la vera Lorraine Warren fu chiamata a testimoniare proprio dalla difesa. L’uscita del film è attualmente fissata al prossimo 4 giugno 2021.

Spiral – L’eredità di Saw

Se credevate che i trucchetti di Jigsaw sul grande schermo fossero finiti vi sbagliavate. La saga, infatti, non si è conclusa. Dopo Saw: Legacy, lo show è passato nelle mani di Chris Rock, che insieme alla Lionsgate ha lavorato ad un nuovo film a base di marghingegni diabolici e mortali e personaggi in cerca di redenzione. Il titolo del film è Spiral – L’eredità di Saw. La regia è stata affidata a Darren Lynn Bousman. Lo stesso Chris Rock appare nel film come attore e al suo fianco trova Samuel L. Jackson. L’uscita nelle sale americane è prevista per maggio 2021.

Film 2021: cartoni animati e grandi avventure

Minions 2

Minions 2 avrebbe dovuto fare il suo debutto nelle sale americane a il 2 luglio 2020 e in quelle italiane il 27 agosto, ma, causa pandemia, arriverà il 2 luglio 2021, esattamente un anno dopo. Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo sarà incentrato sulle origini di Gru, il villain protagonista della saga di Cattivissimo Me, di cui Minions è uno spin-off. Prodotto da Chris Meledandri, fondatore della Illumination, e da Janet Healy e Chris Renaud, il film è diretto da Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions) assieme a Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (Pets e Pets 2).

Luca

Luca è il titolo del nuovo film Disney Pixar la cui uscita è prevista al cinema il 18 giugno del 2021. La pellicola è ambientata in Italia, nello specifico nella Riviera ligure, ed è diretta dall’italiano Enrico Casarosa. Non ci sono ancora dettagli precisi sulla trama ma si sa che la storia narrerà le avventure del protagonista, Luca appunto, e del suo nuovo migliore amico Alberto. I due trascorreranno insieme un’indimenticabile estate sulla Riviera italiana.

Encanto

Dopo Raya e l’Ultimo Drago, Disney torna al genere musical con Encanto, la cui storia si svolge in Sud America, precisamente in Colombia. La storia del nuovo film Disney ha come protagonista la famiglia Madrigal, caratterizzata da elementi molto particolari. Vivono tutti in una casa magica situata tra le montagne della Colombia, in un affascinante luogo chiamato proprio Encanto. Non è solo la casa ad essere magica ma ogni membro di questa strana famiglia: ognuno è infatti dotato di un potere unico nel suo genere, che sia la super forza o l’abilità di curare. Il 60° classico di animazione arriverà al cinema il 24 novembre 2021.

Uncharted

Altro film attesissimo, rimandato in più occasioni e dalla produzione piuttosto tormentata è sicuramente Uncharted. A vestire i panni dell’avventuriero e noto protagonista sarà Tom Holland (che è anche il nuovo Spider-Man cinematografico, sempre per la Sony). La storia è incentrata su Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia in tutto il mondo per scoprire vari misteri storici. Al momento la data di uscita del film è il 16 Luglio 2021.

Diabolik

Tra Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste è stato girato Diabolik, il film dei Manetti Bros. incentrato naturalmente sul personaggio dei fumetti creato da Angela e Lucia Giussani. A interpretare il protagonista, Diabolik, è Luca Marinelli, mentre nei panni di Eva Kant troviamo Miriam Leone. Valerio Mastandrea vestirà invece i panni dell’ispettore Ginko. La data d’uscita, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2020, è stata spostata nel 2021.

Film 2021: per finire…

No Time To Die

Daniel Craig si prepara a tornare sul grande schermo con la sua ultima avventura nei panni dell’agente segreto più impavido e affascinante di tutti i tempi: James Bond, 007. Il titolo del nuovo film è No time to die e dovrebbe uscire nei cinema il 2 aprile 2021. La sinossi ci svela che Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Fast & Furious 9 – The Fast Saga

Fast & Furious 9, il nuovo film dell’amata saga, arriverà al cinema il 2 aprile 2021. La sinossi ci svela che “Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian. Ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte”. Un pericolo che gli ricorderà il passato: “Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad)”.

Nomadland

Nomadland è il nuovo lungometraggio Searchlight Pictures vincitore del Leone d’Oro alla 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola arriverà nelle sale italiane nel 2021, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Il film è diretto dalla regista Chloé Zhao e interpretato dall’attrice premio Oscar Frances McDormand, ed è basato sul libro di Jessica Bruder “Nomadland. Un racconto d’inchiesta”, edito in Italia da Edizioni Clichy.

Cosa ne pensate di questa lunga lista di film in uscita nel 2021? Quale vi intriga di più e quale non vedete l’ora di vedere? Fatecelo sapere!