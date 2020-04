La promessa era stata fatta tempo fa: sei stagioni e un film. Questo era ciò che i fan desideravano da Community, serie cult realizzata da Dan Harmon, che parlava di un bizzarro gruppo di studio coinvolto in tante avventure curiose. Con tanta fatica e vari ‘salvataggi in extremis’ lo show è riuscito a raggiungere l’obiettivo delle sei stagioni. Del film di Community però non c’è ancora traccia. Forse però le cose potrebbero cambiare.

Secondo Joel McHale il film di Community è più probabile che mai

Questo almeno è quanto sostiene Joel McHale. L’attore era il protagonista principale della comedy, in cui interpretava l’avvocato Jeff Winger, costretto a tornare al college per ottenere una laurea dopo che per anni ha esercitato senza il titolo di studio adatto. In una recente intervista ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione, sostenendo che le probabilità siano piuttosto buone e sottolineando quanto in passato fosse il primo a non crederci.

“Ci sono più voci di corridoio di quante ce ne siano state in passato. So che Alison [Brie, Annie nello show] ha postato su Instagram o Twitter che ha ricevuto una chiamata da Sony. Non hanno ancora chiamato me però, forse mi sostituiranno con Matthew Lillard. Le possibilità sono comunque più alte che mai e Donald [Glover, alias Troy] sarà sicuramente disponibile e completamente abbordabile.

Ti dirò, per molto tempo ero tipo ‘Non succederà mai’ e ora, con l’interesse rinnovato e so che il cast è disponibile, potrebbe succedere. E se riuscissimo finalmente ad avere Steve Carell allora saremmo davvero eccitati“.

Al di là delle battute sul recast o l’opportunità di coinvolgere Donald Glover (diventato una star planetaria dopo lo show) sembra che l’attore sia davvero possibilista. Prima di cambiare argomento, ha anche spiegato che il creatore dello show, attualmente al lavoro su Rick and Morty, avrebbe già un concept per il progetto:

“So che ha un’idea. Non so se ci sia una sceneggiatura completa. È ovviamente molto impegnato, credo abbia ricevuto l’ordine di tipo 6.000 episodi di RIck and Morty“.

Voi cosa ne pensate? Credete che sia davvero possibile un film di Community in questo momento?