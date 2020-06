Arrivano i primi dettagli sull’evento online dedicato ai film DC Comics

Qualche giorno fa era trapelata la notizia che i film DC Comics non avrebbero avuto una presentazione dedicata al San Diego Comic-Con. Questo perché il franchise avrebbe avuto un intero evento dedicato a sé, uno spazio in cui raccontarsi a fondo, con tutte le novità. Poche ore fa è arrivata la notizia ufficiale, con l’annuncio di DC Fandome, una convention interamente dedicata ai prodotti di intrattenimento della casa editrice.

DC Fandome, l’evento online dedicato ai film DC Comics

Data la attuale situazione di emergenza sanitaria, l’evento ovviamente non sarà fisico, ma interamente digitale. A fine agosto quindi si terrà questa grande maratona di contenuti incentrata sul mondo DC, con tanti annunci, rivelazioni e novità. L’appuntamento da segnarsi sul calendario è il 22 agosto, con la partenza dei panel fissata alle 19.00 (ora italiana).

Non è ancora disponibile il calendario completo degli incontri che si terranno in questa speciale convention online. Tuttavia, nel comunicato stampa rilasciato da Warner Bros. si promettono contenuti legati a tanti dei principali prodotti di intrattenimento ispirati ai fumetti della casa editrice.

Tra i titoli citati si trovano serie animate come Teen Titans GO! e Harley Quinn, così come show del cosiddetto Arrowverse come The Flash, Supergirl e Batwoman. Forse proprio questa speciale convention potrebbe essere l’occasione ideale per annunciare chi sarà a sostituire Ruby Rose come protagonista di questo progetto. E poi ancora, Watchmen, Pennyworth, Titans e molti altri ancora.

Soprattutto poi ci sarà spazio per i film dell’universo DC Comics. Già confermata ad esempio è la presenza del cast di The Suicide Squad, ma ci saranno anche incontri dedicati a The Batman (potenzialmente con la release del primo trailer?), Black Adam, Aquaman, Wonder Woman 1984 e così via. Non mancherà uno spazio incentrato sulla cosiddetta Snyder Cut, la versione di Justice League del regista originale, in arrivo su HBO Max.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire di più su questo DC Fandome? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti!