I film di Gipi sono ora completi su YouTube

Gipi è uno dei più noti e celebrati fumettisti italiani. Come autore della nona arte ha ottenuto tantissimi riconoscimenti tra cui il memorabile ingresso nella shortlist finale del Premio Strega con Unastoria. Si trattava della prima occasione in cui un romanzo a fumetti otteneva tale traguardo. Tuttavia, la sua attività spazia in diversi campi oltre al fumetto, in particolare nel cinema. E ora, in questo periodo di quarantena, i film di Gipi sono disponibili gratis su YouTube.

Il film di Gipi sono visibili su YouTube

Sul canale ufficiale della casa di produzione Fandango, con cui l’autore ha collaborato per i suoi lungometraggi, si trovano due dei film realizzati da Gipi. Il primo ad apparire è stato Il ragazzo più felice del mondo, presentato due anni fa alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Si tratta di un racconto molto particolare, che parte da una accorata lettera di un fan che gli chiedeva un disegno autografato, nell’epoca in cui ancora non era famoso al grande pubblico. Una lettera che però moltissimi fumettisti italiani hanno ricevuto molto simile nel tempo. Parte così una ricerca dell’autore di questa richiesta, con una troupe al seguito per realizzarne un documentario. Il tutto però si evolverà in un complesso racconto, con profonde riflessioni sul ruolo del narratore e la capacità di raccontare storie.

Da qualche giorno si è aggiunto su YouTube un altro film di Gipi. Si tratta in realtà della sua opera prima, anch’essa proposta originariamente alla Mostra di Venezia, intitolata L’ultimo terrestre. Si vira quindi sulla fantascienza, raccontando la storia di un uomo, Luca Bertacci, che come il resto del pianeta si trova alle prese con lo sbarco degli alieni sulla Terra.

Una bella iniziativa, che sicuramente aiuterà moltissimi lettori di fumetti (e non solo) a scoprire nuove sfaccettature di uno degli autori più amati degli ultimi anni in Italia.