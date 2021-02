A marzo arrivano i migliori film di guerra su Sky Cinema Collection

Oltre 40 titoli in programmazione, con alcuni classici senza tempo e film recenti da non perdere

Sky Cinema Collection porta i grandi film di guerra nelle nostre case a marzo, nella settimana fra l’1 e il 7. Oltre 40 titoli di qualità, con alcuni classici indimenticabili e alcuni film più recenti che gli appassionati non possono perdere. Una rassegna di qualità di grande cinema, uno sguardo intelligente e carico di emozione su un tema che continua a scuotere coscienze.

I migliori film di guerra su Sky Cinema Collection

Ci sono oltre 40 titoli su Sky Cinema Collection, disponibili anche in streaming su NOW TV. A cominciare dal film del 2019 Midway, con la regia di Roland Emmerich. Ambientato nel 1942, racconta lo scontro fra la Marina statunitense e la Flotta Imperiale Giapponese. Nel cast Woody Harrelson e Dennis Quaid.

Se ve lo siete perso, potete recuperare Fury, con Brad Pitt e Shia LaBeouf che sfidano i nazisti durante il secondo conflitto mondiale a bordo di un carrarmato. E poi Black Hawk Down di Ridley Scott, vincitore di due premi Oscar e ambientato in Somalia nel 1993. Lone Survivor racconta invece della cattura di un capo talebano nell’Afghanistan del 2005, con Mark Wahlberg come protagonista.

Kilo Two Bravo è la storia di tre soldati intrappolati in un campo minato. Sono addirittura due i film di guerra in arriva su Sky Cinema Collection che coprono la cattura di BinLaden: Code Name Geronimo e Zero Dark Thirty, il film di Kathryn Bigelow vincitore di un premio Oscar.

I grandi classici

Non mancano poi i grandi classici come Quella Sporca Dozzina, diretto da Robert Aldrich con Lee Marvin e Charles Bronson. Forse il più celebre film di guerra, La Grande Fuga con l’immortale interpretazione di Steve McQueen insieme a Charles Bronson e James Coburn. Inoltre potete trovare Charles Heston e Henry Fonda ne La Battaglia di Midway. Infine, anche il capolavoro sul Vietnam di Oliver Stone: Platoon.

Trovate tutti questi e molti altri film di guerra su Sky Cinema Collection e su NOW TV, a partire dal 1 marzo. Settimana prossima non perdetevi invece la nuova miniserie di Bryan Cranston, Your Honor, di cui vi abbiamo già parlato.